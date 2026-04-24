भारत से नेपाल जाने वाले यात्रियों द्वारा ले जाए जाने वाले सामान पर बालेन शाह सरकार ने सीमा शुल्क लगा दिया है. वहां 63 रुपये से अधिक का सामान ले जाने पर 5 से 18 फीसदी तक का सीमा शुल्क वसूला जा रहा है, जिसको लेकर दोनों देशों में नाराजगी देखने को मिल रही है. इन खबरों के बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है. MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि नई दिल्ली इस संबंध में काठमांडू के साथ लगातार संपर्क में है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वीकली प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा, 'मंत्रालय ने उन खबरों पर ध्यान दिया है जिनमें नेपाल के अधिकारियों द्वारा सीमा पार करने वाले यात्रियों से शुल्क वसूलने की बात कही जा रही है.'

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नेपाल ने तस्करी रोकने के लिए उठाया कदम: MEA

जायसवाल ने कहा, 'हम समझते हैं कि नेपाल सरकार ने यह कदम मुख्य रूप से अनौपचारिक व्यापार और तस्करी पर अंकुश लगाने के इरादे से उठाया है. हमने नेपाल के एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान भी देखा है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत या घरेलू उपयोग के लिए सामान ले जाने वाले आम नागरिकों को कोई परेशानी नहीं होगी. हम इन घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं और संपर्क में हैं.'

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नेपाल का प्रावधान नया नहीं, इसे अब लागू किया गया: MEA

भारत से नेपाल जाने वाले यात्रियों के सामान पर जल्द सीमा शुल्क लगने के दावों संबंधी सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के बारे में पूछे जाने पर, प्रवक्ता ने कहा कि यह प्रावधान नया नहीं है, बल्कि नेपाल इसे अब लागू कर रहा है.

