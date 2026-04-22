नेपाल के गृहमंत्री सुधन गुरुंग ने पद संभालने के बाद 26 दिन के अंदर ही इस्तीफा दे दिया है. बुधवार (22 अप्रैल, 2026) को उनकी वित्तीय संपत्तियों को लेकर उठाई गईं चिंताओं की निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया है. सुधन गुरुंग ने फेसबुक पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है.

सुधन गुरुंग पर विवादास्पद कारोबारी दीपक भट्टा के साथ व्यापारिक हिस्सेदारी और माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियों में संदिग्ध निवेश के आरोप लगे थे. दीपक भट्टा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ जांच चल रही है.

सुधन गुरुंग ने गृहमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया था और अब उन्हें निजी निवेशों के चलते आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने व्यापक विरोध के बाद पद छोड़ने का फैसला किया है. फेसबुक पोस्ट में सुधन गुरुंग ने लिखा, 'मुझसे जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और पदों पर रहते हुए हितों के टकराव से बचने और जांच प्रक्रिया पर किसी भी तरह के प्रभाव से बचने के लिए मैंने गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है.'