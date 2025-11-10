देश की सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले चार दिनों में लगातार की गई कार्रवाई में चार डॉक्टरों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़े व्हाइट-कॉलर आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. यह नेटवर्क भारत में बड़े आतंकी हमलों की योजना बना रहा था और इसका संचालन पाकिस्तान व अन्य देशों में बैठे विदेशी हैंडलरों द्वारा किया जा रहा था.

हरियाणा, यूपी, गुजरात और जम्मू-कश्मीर में चली संयुक्त छापेमारी में पुलिस ने 2,900 किलो से अधिक विस्फोटक, हथियार, राइफलें, पिस्तौलें, टाइमर, बैटरियां और IED बनाने की सामग्री बरामद की. जांच में पता चला कि कई डॉक्टर कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद, अंसार गजवत-उल-हिंद (AGuH) और ISIS के लिए काम कर रहे थे.

इस आतंकी मॉड्यूल के पर्दाफाश से जुड़ी 10 अहम बातें जानिए यहां:



1. फरीदाबाद में दो घरों से 2,563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद

सिर्फ 24 घंटे में फरीदाबाद पुलिस ने दूसरी बड़ी बरामदगी की. धौज में 350 किलो विस्फोटक मिलने के एक दिन बाद, फतेहपुर टगा में एक अन्य घर से 2,563 किलो संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट मिला. यह घर भी कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने किराए पर लिया था. पुलिस का कहना है कि यह विस्फोटक बड़े पैमाने पर IED बनाने में इस्तेमाल हो सकता था.

2. मुजम्मिल शकील-'व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल' का बड़ा मास्टरमाइंड

पुलवामा का रहने वाला डॉ. मुजम्मिल शकील, जो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, इस मॉड्यूल का अहम हिस्सा निकला. वह बीते तीन साल से धौज और फतेहपुर टगा में दो घरों में रह रहा था और इन्हीं घरों से विस्फोटक और हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है. पुलिस का कहना है कि मुजम्मिल के जरिए इस मॉड्यूल को दिमागी और लॉजिस्टिक सहायता मिल रही थी.

3. पहले घर से 350 किलो विस्फोटक, टाइमर, राइफलें और सूटकेस मिले

धौज स्थित उसके किराए के घर से रविवार को मिलने वाले सामान में 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 20 टाइमर, एक असॉल्ट राइफल, एक पिस्तौल, कई कारतूस, 12 बड़े व 4 छोटे सूटकेस, एक बाल्टी भर विस्फोटक शामिल थे. यह सामान किसी बड़े हमले की तैयारी की ओर संकेत करती है.

4. महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद गिरफ्तार

फरीदाबाद पुलिस को मुजम्मिल की पूछताछ में एक महिला डॉक्टर डॉ. शाहीन शाहिद का नाम मिला. जब पुलिस ने उसकी स्विफ्ट कार की तलाशी ली, तो कार से-

• एक असॉल्ट राइफल,

• एक पिस्तौल,

• जिंदा कारतूस बरामद हुए.

डॉ. शाहीन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस का शक है कि वह मुजम्मिल को हथियार ले जाने में मदद कर रही थी. शाहीन शाहिद लखनऊ के लाल बाग की रहने वाली है.

5. डॉ. आदिल राठर-पोस्टर लगाने से लेकर हथियार रखने तक

डॉ. आदिल अहमद राठर को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया. वह पहले GMC अनंतनाग में डॉक्टर था. उसके लॉकर से AK-47 राइफल मिली थी और CCTV में उसे जैश-समर्थक पोस्टर लगाते देखा गया था. उसी की पूछताछ ने मुजम्मिल तक पहुंचने में बड़ी भूमिका निभाई.

6. 2,900 किलो से अधिक बम बनाने की सामग्री बरामद

पिछले 15 दिनों से चल रहे संयुक्त ऑपरेशन में हरियाणा और J&K पुलिस ने अब तक 2,900 किलो से ज्यादा IED से जुड़ी चीजें, राइफलें, पिस्तौलें, बैटरियां, रिमोट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बरामद किए हैं. यह बरामदगी हाल के वर्षों की सबसे बड़ी रिकवरी मानी जा रही है.

7. विदेशी हैंडलरों से लिंक

जांच में सामने आया है कि इन डॉक्टरों के संपर्क में पाकिस्तान और अन्य देशों में बैठे हैंडलर थे. इनके नेटवर्क का सीधा संबंध इस्लामिक स्टेट खुरासान (ISIS-K), जैश-ए-मोहम्मद, अंसार गजवत-उल-हिंद (AGUH) से जुड़ा हुआ पाया गया है.

8. गुजरात में डॉक्टर सैयद की गिरफ्तारी

गुजरात ATS ने हैदराबाद के डॉ. अहमद सैयद को गिरफ्तार किया, जो चीन से MBBS कर चुका है. वह रेसिन जहर बनाने की तैयारी कर रहा था और भीड़भाड़ वाले स्थानों की रेकी भी कर चुका था. उसके पास से Glock पिस्तौलें, बेरेटा बंदूक और 30 कारतूस मिले. इतना ही नहीं उसके पास से लगभग 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद हुआ है, जो रेसिन नामक घातक जहर बनाने में इस्तेमाल होता है. वह दिल्ली-लखनऊ-अहमदाबाद की भीड़भाड़ वाली जगहों पर हमले की तैयारी कर रहा था.

9. कई जिलों में छापेमारी

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, गंदेरबल और शोपियां में छापेमारी कर पुलिस ने IED बनाने की किताबें, डिजिटल डिवाइस, आतंकी पोस्टर और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए. इससे पूरा मॉड्यूल एकेडमिक और प्रोफेशनल सर्कल के भीतर फैलता हुआ नजर आता है.

10. अब तक 7 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार

अभी तक मुजम्मिल, आदिल, शाहीन सहित कम से कम 7 आरोपी डॉक्टर व प्रोफेशनल गिरफ्तार किए जा चुके हैं. अधिकारियों के अनुसार, यह मॉड्यूल देशभर में केमिकल और फायरआर्म-आधारित आतंकी हमलों की तैयारी कर रहा था. यह भी पता चला है कि ये सभी अपने 'क्लीन प्रोफेशन' का इस्तेमाल कवर के तौर पर कर रहे थे.

