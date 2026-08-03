PM मोदी को आपत्तिजनक शब्द कहने वाली नाबालिग पर नहीं होगा एक्शन, पुलिस ने दी राहत

दिल्ली पुलिस ने उस नाबालिग लड़की के खिलाफ दर्ज FIR पर आगे कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है, जो पिछले महीने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए वायरल वीडियो में दिखाई दी थी. यह फैसला तब लिया गया है जब नोएडा पुलिस ने इस मामले में जीरो FIR दर्ज की थी. बाद में लड़की ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी थी. उसने कहा था कि उसकी उम्र 15 साल है और उसने विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों के बहकावे में आकर ऐसी बातें कही थीं.

माफी वाले वीडियो में लड़की ने कहा था कि मैं सिर्फ 15 साल की हूं. मैंने जो कुछ भी किया, वह माफी के लायक नहीं था. मैंने बहुत बुरी बातें कही हैं. यह मेरी पहली और आखिरी गलती है. मैं पूरे देश से माफी मांगती हूं. मैं बहुत शर्मिंदा हूं. मैं खुद की तरफ भी नहीं देख पा रही हूं. कृपया मुझे माफ कर दीजिए. इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हुई और कई लोगों ने लड़की के प्रति नरमी बरतने की मांग की. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले शुक्रवार को एक इंस्टाग्राम रील के जरिए कहा कि उन्होंने उन गुमराह बच्चों को माफ कर दिया है जिन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया था.

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वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?

वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उन्हें सजा देने, अदालतों में घसीटने और परेशान करने से हालात नहीं बदलेंगे. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं. मैं समाज से भी अनुरोध करता हूं कि मेरी इस बात को स्वीकार करें. लड़की की मां ने भी प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी कि वह अधिकारियों से FIR वापस लेने के लिए कहें. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी बेटी को माफ करके बहुत बड़ा दिल दिखाया है. लड़की की मां ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एक बेटी को माफ करके महानता दिखाई है, जिसने इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था. मैं हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती हूं. आज मेरी बेटी को नया जीवन मिला है. प्रधानमंत्री ने उसे जीवनदान दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बेटी के खिलाफ गलत नाम और गलत उम्र के आधार पर FIR दर्ज की गई थी और इसे रद्द किया जाना चाहिए.

लड़की की मां ने प्रधानमंत्री मोदी से क्या कहा?

लड़की की मां ने प्रधानमंत्री मोदी से यह भी मांग की कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रोक लगाई जाए. उनका कहना था कि कम उम्र के बच्चे आसानी से दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं और उन्हें दुनिया की पूरी समझ नहीं होती. उन्होंने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी से विनम्र अपील है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद कर दिए जाएं. उन्हें केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. उन्हें विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने की अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसे बच्चों का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला काफी चर्चा में रहा, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने नाबालिग लड़की के खिलाफ आगे कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है.

जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन

इसी दौरान जंतर-मंतर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के खिलाफ कई दिनों तक छात्र आंदोलन भी चला था. इस आंदोलन का नेतृत्व CJP ने किया था और इसमें हजारों छात्र शामिल हुए थे. आंदोलन को सामाजिक कार्यकर्ता और नवप्रवर्तक सोनम वांगचुक का भी समर्थन मिला था. वह अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल के दौरान आंदोलन में शामिल हुए थे. आंदोलन के दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी बनी. 20 जुलाई को संसद की ओर निकाला गया मार्च आंदोलन की प्रमुख घटनाओं में शामिल रहा. आंदोलन के बाद CJP ने दावा किया कि सरकार ने उनकी मुख्य मांगों को स्वीकार कर लिया है. इसके बाद 25 जुलाई को संगठन ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की.

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