पश्चिम बंगाल में सिंगर लग्नाजिता चक्रवर्ती को शनिवार (20 दिसंबर) को एक संगीत कार्यक्रम में सेक्युलर (धर्मनिरपेक्ष) गाना न गाने पर कथित तौर पर परेशान किया गया. पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि आरोपी महबूब मलिक ने पूर्वी मिदनापुर के भगवानपुर स्थित एक निजी स्कूल में उनके लाइव शो के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर हमला करने का प्रयास किया.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मिथुन डे ने बताया कि मलिक ही कार्यक्रम का मुख्य आयोजक और स्कूल का मालिक है. बंगाली गीत 'बसन्तो एशे गेचे' से लग्नाजिता चक्रवर्ती काफी फेमस हुईं. उन्होंने कहा कि वो एक बंगाली धार्मिक गीत 'जागो मां' गा रही थीं, जब मलिक मंच पर आए और उन पर हमला करने की कोशिश की.

'अब कोई धर्मनिरपेक्ष गाना गाओ'

पुलिस को दी गई शिकायत में सिंगर ने कहा कि वह मुझे पीटना चाहता था. वह मुझ पर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि ओनेक जागो मा होयेचे एबार किचु सेकुलर गा (जागो मा की बातें बंद करो, अब कोई धर्मनिरपेक्ष गाना गाओ). सिंगर ने यह भी आरोप लगाया कि भगवानपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में मामला दर्ज किया गया और मलिक को गिरफ्तार कर किया गया.

पुलिस अधिकारी ने क्या बताया

पुलिस अधिकारी मिथुन डे ने कहा कि भगवानपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और एक अन्य अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. हम उनकी लापरवाही के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. इस मामले को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि मलिक सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का सदस्य है.

बीजेपी ने टीएमसी को घेरा

बीजेपी नेता शंकुदेव पांडा ने कहा, “पश्चिम बंगाल जिहादियों के हाथ में है. वे गायिका को निर्देश दे रहे हैं कि उसे कौन सा गाना गाना चाहिए. यह हिंदू विरोधी रवैया है.” उन्होंने आरोप लगाया, “जब वह (लग्नजिता चक्रवर्ती) पुलिस स्टेशन गई थीं, तो (मुख्यमंत्री) ममता बनर्जी की पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया.” तृणमूल कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.

