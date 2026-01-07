West Bengal Weather Update: पश्चिम बंगाल में इस समय कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. राजधानी कोलकाता समेत राज्य के कई जिलों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है. ठंडी हवाओं के साथ सूरज के दर्शन नहीं हो रहे, जिससे ठंड का असर और ज्यादा महसूस किया जा रहा है. मंगलवार के बाद बुधवार को भी ठंड ने शहरवासियों को कंपकंपाने पर मजबूर कर दिया.

कोलकाता में तापमान लगातार नीचे

कोलकाता में बुधवार को न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 3.7 डिग्री कम है. इससे एक दिन पहले तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था. मामूली बढ़ोतरी के बावजूद सुबह से ही ठंड का असर साफ नजर आ रहा है. मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान भी केवल 18 डिग्री सेल्सियस रहा.

अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार बीरभूम, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है. कोलकाता में अधिकतम तापमान भी सामान्य से करीब 4.5 डिग्री कम रहने की संभावना है.

उत्तर बंगाल में घने कोहरे की चेतावनी

उत्तर बंगाल के कई जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और अलीपुरद्वार के कुछ इलाकों में दृश्यता घटकर 50 मीटर तक पहुंच सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है.

कोलकाता में इससे पहले 2013 में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था. वहीं 1899 में शहर का सबसे कम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो अब भी एक रिकॉर्ड है.

उत्तर भारत में भी शीतलहर

पश्चिम बंगाल के साथ-साथ उत्तर भारत में भी शीतलहर जारी है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बड़े हिस्से घने कोहरे की चपेट में हैं. जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बर्फबारी हुई है, जहां कई जगह 4 से 5 फीट तक बर्फ जम गई है और जनजीवन प्रभावित हुआ है.