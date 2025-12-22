West Bengal Weather: बड़े दिन पर कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों का मौसम कैसा रहेगा? क्रिसमस के साथ-साथ साल के अंत में भी कड़ाके की ठंड का एहसास होगा? अगले कुछ दिनों तक कोलकाता और आसपास के जिलों में मौसम कितना ठंडा रहेगा? अलीपुर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग क्या कह रहा है? जान लीजिए.

इन जिलों में भी कोहरे का असर रहेगा

मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले मंगलवार तक कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के लगभग सभी जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा. पश्चिमी जिलों जैसे पश्चिम बर्धमान, बीरभूम में घना कोहरा रहेगा. अन्य जिलों में भी कोहरे का असर रहेगा और इसके चलते दिन का अधिकतम तापमान थोड़ा कम रहेगा. पश्चिम बंगाल के लिए वर्तमान में कोई वेदर सिस्टम नहीं है. मौसम शुष्क रहेगा. अगले एक हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं है. पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा.

पिछले कुछ दिनों में विभिन्न जिलों में तापमान काफी कम हो गया है. खासकर दिन का तापमान. कल से काफी कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है. तापमान तो कम हुआ ही है. साथ ही हवा में काफी सिहरन है. ठंडी हवा भी चल रही है. दक्षिण बंगाल के निवासियों ने कड़ाके की ठंड का एहसास किया है.

न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद

अगले 24 घंटों में कोलकाता के आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. उसके बाद 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ सकता है. अगले 2-3 दिनों तक दिन का अधिकतम तापमान भी थोड़ा बढ़ सकता है. हालांकि 25 दिसंबर से पारा गिरने की संभावना है. मौसम विभाग ने 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने का अनुमान जताया है.

कोलकाता और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा और दिन का अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. पश्चिमी जिलों में और भी थोड़ा कम, 2-3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहेगा. साथ ही कोहरे का असर भी रहेगा. हालांकि धीरे-धीरे कोहरे का असर कम होगा. यानी बड़े दिन पर कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के लगभग सभी जिलों के निवासी ठंड का भरपूर आनंद ले पाएंगे.

कुछ दिनों तक मौसम में ठंड का एहसास रहेगा

उत्तर बंगाल के जिलों में अगले एक हफ्ते में मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा. साल के आखिरी कुछ दिनों में राज्य के लोग कड़ाके की ठंड का आनंद लेंगे, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है. घने कोहरे के कारण मालदा सहित उत्तर बंगाल के कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तापमान काफी कम हो गया है. अगले कुछ दिनों तक मौसम में ठंड का एहसास रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम ही रहेगा. यानी दक्षिण की तरह उत्तरी जिलों में भी बड़े दिन के आसपास और खासकर क्रिसमस के दिन ठंडे मौसम का ही अनुभव होगा.