West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं. चुनाव में इस बार जबरदस्त भगवा लहर देखने को मिली. राज्य में वाम मोर्चा केवल एक सीट पर और कांग्रेस दो सीटों पर आगे है, जिससे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति बेहद दयनीय लग रही है. हालांकि दोनों पार्टियां पिछले विधानसभा चुनावों में अपना खाता भी नहीं खोल पायी थीं.

बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस हो या एआईएसएफ, या फिर सीपीआई, सभी पार्टियों की लाज मुस्लिम उम्मीदवारों ने ही बचाई है. रूझानों के मुताबिक, कांग्रेस दो, एआईजेयूपी दो और सीपाई और एआईएसएफ एक-एक सीट पर आगे है.

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कांग्रेस की स्थिति-

कांग्रेस उम्मीदवार दो सीटों फरक्का और रानीनगर से आगे हैं. फरक्का से मुस्लिम उम्मीदवार मोताब शेख और रानीनगर से जुल्फिकार अली आगे हैं.

AJUP की स्थिति-

आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) उम्मीदवार भी दो सीटों रेजिनानगर और नोवड़ा से आगे हैं. रेजिनानगर और नोवड़ा से मुस्लिम उम्मीदवार हुमांयू कबीर आगे चल रहे हैं. वह इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़े थे.

CPI-AISF की स्थिति-

सीपीआई डोमकल सीट पर आगे हैं. यहां मुस्लिम उम्मीदवार एमडी मुस्तफिजुर रहमान किस्मत आजमा रहे हैं. वहीं एआईएसएफ भांगर सीट पर आगे हैं, जहां मुस्लिम उम्मीदवार एमडी नवासाद सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं.

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बता दें कि वाम मोर्चा ने 252 सीटों पर चुनाव लड़ा और अखिल भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा (एआईएसएफ) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के साथ गठबंधन किया था. दूसरी ओर कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था. वाम मोर्चा, कांग्रेस और एआईएसएफ ने 2021 के विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे की व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ा था.