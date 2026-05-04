‘मोदीमय हुआ भारत, बंगाल में उठी भगवा की आंधी’, BJP ने शेयर किया NDA शासित राज्यों का नक्शा

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West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को तगड़ा झटका देते हुए बहुमत के साथ प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है. बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है, इसे लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से भारत के एक नक्शे की तस्वीर शेयर की है.

भाजपा की तरफ से सोमवार (4 मई, 2026) को शेयर किए गए भारत का यह नक्शा इसलिए बेहद खास नजर आ रहा है, क्योंकि इस पार्टी ने इस नक्शे में भारत के उन सभी राज्यों को भगवा रंग से रंगा दिखाया है, जहां भारतीय जनता पार्टी और BJP के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार मौजूद है.

भगवा की आंधी पहुंची बंगाल- BJP

भाजपा ने बंगाल चुनाव के नतीजों के रूझानों पर खुशी जताते हुए लिखा, ‘मोदीमय हुआ भारत, भगवा की आंधी पहुंची बंगाल!’ पार्टी ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘पश्चिम बंगाल में कमल का खिलना, यह सिर्फ नक्शे का विस्तार नहीं है, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र के विश्वास की कहानी है, जो प्रगति और विकास के लिए पूरी तरह से संकल्पित है. उत्तर से पूर्वोत्तर तक अब रंगों का बदलाव सूक्ष्म नहीं रह गया है. पश्चिम बंगाल इस यात्रा का एक नया अध्याय है, जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है.’

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐨 𝐁𝐞𝐧𝐠𝐚𝐥, 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐩 𝐢𝐬𝐧’𝐭 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐞𝐱𝐩𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐢𝐭’𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐟 𝐨𝐟 𝐚 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬.



North to Northeast, the colour shift is no longer subtle. Bengal is simply the… pic.twitter.com/QODKYqCyU1 — BJP (@BJP4India) May 4, 2026

पार्टी ने आगे कहा, ‘2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं.’

पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही भाजपा

इस खबर को लिखने तक 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) पश्चिम बंगाल में 197 सीटों से आगे चल रही है और चुनाव आयोग के मुताबिक, भाजपा ने बंगाल के चार विधानसभा सीटों- कलिमपोंग, मोंटेश्वर, भतर और आसनसोल दक्षिण में जीत हासिल कर ली है.

जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) 91 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और भगवानगोल सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है. वहीं, अन्य दलों की उम्मीदवार 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं. इस आंकड़े के साथ भाजपा पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती नजर आ रही है. बता दें कि बंगाल में बहुमत का आंकड़ां 148 सीटों का है.

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