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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKerala Election Results 2026: मुसलमान बहुल इलाके से मुस्लिम पार्टी के ईसाई कैंडिडेट की जीत, मुस्लिम उम्मीदवार को ही हराया

Kerala Election Results 2026: मुसलमान बहुल इलाके से मुस्लिम पार्टी के ईसाई कैंडिडेट की जीत, मुस्लिम उम्मीदवार को ही हराया

Kerala Assembly Election Results 2026: केरल की मलप्पुरम विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल सीट है. यहां से ईसाई उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है. जानें इस सीट की दिलचस्प बातें.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 04 May 2026 05:27 PM (IST)
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Kerala Malappuram Seat Results 2026: केरल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने बड़ा उलटफेर किया है. रुझानों में यूडीएफ गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है. विपक्षी गठबंधन 100 सीट के लक्ष्य के करीब पहुंच सकता है. रुझानों के मुताबिक, 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में यूडीएफ 101 सीट पर, जबकि सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) 40 से कम सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इस बीच आपको मुस्लिम बहुल सीट मलप्पुरम के नतीजों के बारे में दिलचस्प बात बताते हैं. 

मलप्पुरम विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल सीट है. साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां 70.2 फीसदी आबादी इस्लाम धर्म को मानती है. जबकि हिंदुओं की संख्या यहां सिर्फ 27.6 फीसदी है. वहीं, ईसाईयों की आबादी केवल 1.9 फीसदी है. 

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इस सीट पर चुनाव में क्या हुआ?

दिलचस्प बात है कि इस मुस्लिम बहुल सीट पर ईसाई उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, जिनका नाम है पी के कुन्हलिकुट्टी. बड़ी बात यह है कि कुन्हलिकुट्टी मुसलमानों की पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से चुनाव मैदान में थे. दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक मुस्लिम उम्मीदवार को ही हराकर जीत दर्ज की है. इस उम्मीदवार का नाम मुजीब रहमान है, जो एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के टिकट पर चुनाव लड़े थे. 

किसे कितने वोट मिले?

मुस्लिम लीग के  पी के कुन्हलिकुट्टी को खबर लिखे जाने तक 1 लाख 13 हजार वोट मिल चुके थे. वहीं, दूसरे नंबर पर रहे एनसीपी के मुजीब रहमान को सिर्फ 40 हजार वोट ही मिल पाए. इस सीट पर तीसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार अश्वथी गुप्तकुमार रहीं. 

परिणामों के शुरुआती रुझानों पर कांग्रेस कार्यालय में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया. केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि यह रुझान वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार की 'जनविरोधी नीतियों' की अस्वीकृति है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने भी यूडीएफ के प्रदर्शन का श्रेय गठबंधन की एकजुटता को दिया. आईयूएमएल 27 में से 23 सीटों पर आगे है.

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बता दें कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा केरल में हार गया है. उसके लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है, क्योंकि अब देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा, जहां वह सत्ता में हो.

Published at : 04 May 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Christian Muslim League Kerala Election Results 2026 PK KUNHALIKUTTY MUJEEB RAHMAN
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