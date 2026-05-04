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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Election Results 2026: बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत, किन सीटों पर TMC कैंडिडेट्स को भाजपा उम्मीदवारों ने दी पटखनी

West Bengal Election Results 2026: बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत, किन सीटों पर TMC कैंडिडेट्स को भाजपा उम्मीदवारों ने दी पटखनी

West Bengal Election: बीजेपी ने बंगाल में इतिहास रच दिया है. रुझानों में बीजेपी ने टीएमसी को कई पीछे छोड़ दिया है. राज्य में ममता सरकार का शासन खत्म हो चुका है. अब बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 04 May 2026 09:35 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में ऐतिहासिक जनमत के साथ जनता ने राज्य की सत्ता की चाबी सौंपी है. फिलहाल काउंटिंग जारी है. 15 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शासन खत्म हो चुका है. यानी बंगाल में तृणमूल का किला ढह गयाहै. 

इससे पहले बंगाल में 92.47 प्रतिशत मतदान हुए थे. यह अपने आप में किसी भी राज्य में होने वाले मतदान से ज्यादा और रिकॉर्डतोड़ आंकड़े हैं. 

वहीं, 4 मई को वोटों की गिनती सुबह 8 बजे की गई. यहां कड़ी सुरक्षा के बाद 77 केंद्रों पर काउंटिंग शुरू की गई. इसमें प्रदेश की 293 सीटें शामिल रहीं. इस दौरान बीजेपी ने शुरुआत से ही रुझानों में पकड़ बनाए रखी. बीजेपी ने साल 2021 में कुल 77 सीटें जीतीं थी. साथ ही पार्टी के पक्ष में 38.15% वोट शेयर रहा था. हालांकि, इस बार बीजेपी का वोट शेयर 45 प्रतिशत से ऊपर रहा है. 

बंगाल में दो चरणों में वोटिंग हुई थी. पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को हुआ. पूरे राज्य से करीबन 3.21 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने हिस्सा लिया. ऐसे में अब कई हद तक सभी सीटों पर काउंटिंग हो चुकी है. ऐसे में कई सीटों पर उम्मीदवारों की परिणाम भी चुनाव आयोग ने घोषित कर दिए हैं.  फिलहाल बंगाल में ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव हुआ है. 

किस पर कैसा रहा बीजेपी उम्मीदवारों का हाल

Constituency Candidate Status
ASANSOL DAKSHIN(280) AGNIMITRA PAUL Winner
KALIMPONG(22) BHARAT KUMAR CHETRI Winner
DARJEELING(23) NOMAN RAI Winner
MEDINIPUR(236) SANKAR KUMAR GUCHHAIT Winner
MONTESWAR(263) SAIKAT PANJA Winner
BHATAR(267) KARFA SOUMEN Winner
MEKLIGANJ(1) DADHIRAM RAY  
MATHABHANGA(2) NISHITH PRAMANIK  
COOCHBEHAR UTTAR(3) SUKUMAR RAY  
COOCHBEHAR DAKSHIN(4) RATHINDRA BOSE  
SITALKUCHI(5) SABITRI BARMAN  
SITAI(6) ASHUTOSH BARMA  
DINHATA(7) AJAY RAY  
NATABARI(8) GIRIJA SHANKAR RAY  
TUFANGANJ(9) MALATI RAVA ROY  
KUMARGRAM(10) MANOJ KUMAR ORAON  
KALCHINI(11) BISHAL LAMA  
ALIPURDUARS(12) PARITOSH DAS  
FALAKATA(13) DIPAK BARMAN  
MADARIHAT(14) LAXUMAN LIMBU  
DHUPGURI(15) NARESH ROY  
MAYNAGURI(16) DALIM CHANDRA ROY  
JALPAIGURI(17) ANANTA DEB ADHIKARY  
RAJGANJ(18) DINESH SARKAR  
DABGRAM-FULBARI(19) SIKHA CHATTERJEE  
MAL(20) SUKRA MUNDA  
NAGRAKATA(21) PUNA BHENGRA  
DARJEELING(23) NOMAN RAI  
KURSEONG(24) SONAM LAMA  
MATIGARA-NAXALBARI(25) ANANDAMAY BARMAN  
SILIGURI(26) SHANKAR GHOSH  
PHANSIDEWA(27) DURGA MURMU  
KARANDIGHI(32) BIRAJ BISWAS  
HEMTABAD(33) HARIPADA BARMAN  
KALIAGANJ(34) UTPAL BRAHMACHARO  
RAIGANJ(35) KOUSHIK CHOWDHURY  
BALURGHAT(39) BIDYUT KUMAR ROY  
TAPAN(40) BUDHRAI TUDU  
GANGARAMPUR(41) SATYENDRA NATH ROY  
HABIBPUR(43) JOYEL MURMU  
GAZOLE(44) CHINMOY DEB BARMAN  
MANIKCHAK(49) GOUR CHANDRA MANDAL  
MALDAHA(50) GOPAL CHANDRA SAHA  
ENGLISH BAZAR(51) AMLAN BHADURI (BURO)  
BAISNABNAGAR(54) RAJU KARMAKAR  
JANGIPUR(58) CHITTA MUKHERJEE  
MURSHIDABAD(64) GOURI SANKAR GHOSH  
NABAGRAM(65) DILIP SAHA  
KHARGRAM(66) MITALI MAL  
BURWAN(67) SUKHEN KUMAR BAGDI Winner
KANDI(68) GARGI DAS GHOSH  
BELDANGA(71) BHARAT KUMAR JHAWAR  
BAHARAMPUR(72) SUBRATA MAITRA (KANCHAN)  
PALASHIPARA(79) ANIMA DUTTA  
NAKASHIPARA(81) SANTANU DEY  
KRISHNANAGAR UTTAR(83) TARAK NATH CHATTERJEE  
NABADWIP(84) SRUTISEKHAR GOSWAMI  
KRISHNANAGAR DAKSHIN(85) SADHAN GHOSH  
SANTIPUR(86) SWAPAN KUMAR DAS  
RANAGHAT UTTAR PASCHIM(87) PARTHA SARATHI CHATTERJEE(BABU)  
KRISHNAGANJ(88) SUKANTA BISWAS  
RANAGHAT UTTAR PURBA(89) ASHIM BISWAS  
RANAGHAT DAKSHIN(90) ASHIM KUMAR BISWAS  
CHAKDAHA(91) BANKIM CHANDRA GHOSH  
KALYANI(92) ANUPAM BISWAS  
HARINGHATA(93) ASIM KUMAR SARKAR  
BAGDA(94) SOMA THAKUR  
BANGAON UTTAR(95) ASHOK KIRTANIA  
BANGAON DAKSHIN(96) SWAPAN MAJUMDER  
GAIGHATA(97) SUBRATA THAKUR  
HABRA(100) DEBDAS MONDAL  
BIJPUR(103) SUDIPTA DAS  
NAIHATI(104) SUMITRO CHATTERJEE  
BHATPARA(105) PAWAN KUMAR SINGH  
JAGATDAL(106) DR. RAJESH KUMAR  
NOAPARA(107) ARJUN SINGH  
BARRACKPUR(108) KAUSTUV BAGCHI  
KHARDAHA(109) KALYAN CHAKRABORTI Winner
DUM DUM UTTAR(110) SOURAV SIKDAR  
PANIHATI(111) RATNA DEBNATH  
BARANAGAR(113) SAJAL GHOSH  
DUM DUM(114) ARIJIT BAKSHI  
BIDHANNAGAR(116) SHARADWAT MUKHERJEE  
RAJARHAT GOPALPUR(117) TARUNJYOTI TEWARI  
MADHYAMGRAM(118) ANINDYA BANERJEE  
BARASAT(119) SANKAR CHATTERJEE  
SANDESHKHALI(123) SANAT SARDAR  
GOSABA(127) BIKARNA NASKAR  
KAKDWIP(131) DIPANKAR JANA  
SAGAR(132) SUMANTA MANDAL  
SONARPUR DAKSHIN(147) RUPA GANGULY  
JADAVPUR(150) SARBORI MUKHERJEE  
TOLLYGANJ(152) PAPIA ADHIKARY  
BEHALA PURBA(153) SANKAR SIKDER  
BEHALA PASCHIM(154) DR. INDRANIL KHAN  
RASHBEHARI(160) DASGUPTA SWAPAN  
JORASANKO(165) VIJAY OJHA  
SHYAMPUKUR(166) PURNIMA CHAKRABORTY  
MANIKTALA(167) TAPAS ROY  
KASHIPUR-BELGACHHIA(168) RITESH TIWARI  
HOWRAH UTTAR(170) UMESH RAI  
SHIBPUR(172) RUDRANIL GHOSH  
SHYAMPUR(179) DR. HIRANMOY CHATTOPADHYAYA (HIRAAN)  
AMTA(181) AMIT SAMANTA  
UDAYNARAYANPUR(182) PROBHAKAR PANDIT  
JAGATBALLAVPUR(183) ANUPAM GHOSH  
UTTARPARA(185) DIPANJAN CHAKRABORTY  
SREERAMPUR(186) BHASKAR BHATTACHARYA  
CHAMPDANI(187) DILIP SINGH  
SINGUR(188) ARUP KUMAR DAS  
CHANDANNAGAR(189) Deepanjan Kumar Guha  
CHUNCHURA(190) SUBIR NAG  
BALAGARH(191) SUMANA SARKAR  
PANDUA(192) TUSAR KUMAR MAJUMDAR  
SAPTAGRAM(193) SWARAJ GHOSH  
JANGIPARA(195) PROSENJIT BAG  
HARIPAL(196) MADHUMITA GHOSH  
TARAKESWAR(198) SANTU PAN  
PURSURAH(199) BIMAN GHOSH  
ARAMBAG(200) BAG HEMANTA  
GOGHAT(201) PRASANTA DIGAR  
KHANAKUL(202) SUSANTA GHOSH  
TAMLUK(203) HARE KRISHNA BERA  
PANSKURA PURBA(204) SUBRATA MAITY(RANA)  
PANSKURA PASCHIM(205) SINTU SENAPATI  
MOYNA(206) ASHOKE DINDA  
NANDAKUMAR(207) KHANRA NIRMAL  
MAHISADAL(208) SUBHAS CHANDRA PANJA  
HALDIA(209) PRADIP KUMAR BIJALI  
NANDIGRAM(210) ADHIKARI SUVENDU  
CHANDIPUR(211) PIJUSH KANTI DAS  
PATASHPUR(212) TAPAN MAITY  
KANTHI UTTAR(213) SUMITA SINHA  
BHAGABANPUR(214) SANTANU PRAMANIK  
KHEJURI(215) SUBRATA PAIK  
KANTHI DAKSHIN(216) ARUP KUMAR DAS  
RAMNAGAR(217) DR. CHANDRA SEKHAR MONDAL  
EGRA(218) ADHIKARI DIBYENDU  
DANTAN(219) AJIT KUMAR JANA  
NAYAGRAM(220) AMIYA KISKU  
GOPIBALLAVPUR(221) RAJESH MAHATA  
JHARGRAM(222) LAKSHMI KANTA SAU  
KESHIARY(223) BHADRA HEMRAM  
KHARAGPUR SADAR(224) DILIP GHOSH  
NARAYANGARH(225) GIRI RAMAPRASAD  
SABANG(226) AMAL KUMAR PANDA  
PINGLA(227) SWAGATA MANNA  
DEBRA(229) SUBHASHIS OM  
DASPUR(230) TAPAN KUMAR DUTTA  
GHATAL(231) SITAL KAPAT  
CHANDRAKONA(232) SUKANTA DOLUI  
GARBETA(233) PRADIP LODHA  
SALBONI(234) BIMAN MAHATA  
MEDINIPUR(236) SANKAR KUMAR GUCHHAIT  
BINPUR(237) DR. PRANAT TUDU  
BANDWAN(238) LABSEN BASKEY  
BALARAMPUR(239) JALADHAR MAHATO  
BAGHMUNDI(240) RAHIDAS MAHATO  
JOYPUR(241) BISWAJIT MAHATO  
PURULIA(242) SUDIP KUMAR MUKHERJEE  
MANBAZAR(243) MAYNA MURMU  
KASHIPUR(244) KAMALA KANTA HANSDA  
PARA(245) NADIAR CHAND BOURI  
RAGHUNATHPUR(246) MAMONI BAURI  
SALTORA(247) CHANDANA BAURI  
CHHATNA(248) SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY  
RANIBANDH(249) KSHUDIRAM TUDU  
RAIPUR(250) KSHETRAMOHAN HANSDA  
TALDANGRA(251) SOUVIK PATRA  
BANKURA(252) NILADRI SEKHAR DANA  
BARJORA(253) BILLESWAR SINHA  
ONDA(254) AMARNATH SHAKHA  
BISHNUPUR(255) SHUKLA CHATTERJEE  
KATULPUR(256) LAKSHMI KANTA MAJUMDAR  
SONAMUKHI(258) DIBAKAR GHARAMI  
BARDHAMAN DAKSHIN(260) MOUMITA BISWAS MISRA  
RAINA(261) SUBHASH PATRA  
JAMALPUR(262) ARUN HALDER  
KALNA(264) SIDDHARTHA MAJUMDAR  
MEMARI(265) MANAB GUHA  
PURBASTHALI DAKSHIN(268) PRAN KRISHNA TAPADAR  
PURBASTHALI UTTAR(269) GOPAL CHATTOPADHYAY  
KATWA(270) KRISHNA GHOSH  
KETUGRAM(271) ANADI GHOSH  
AUSGRAM(273) KALITA MAJI  
GALSI(274) RAJU PATRA  
PANDABESWAR(275) JITENDRA KUMAR TEWARI  
DURGAPUR PURBA(276) CHANDRA SEKHAR BANERJEE  
DURGAPUR PASCHIM(277) LAKSHMAN CHANDRA GHORUI  
RANIGANJ(278) PARTHA GHOSH  
JAMURIA(279) DR. BIJAN MUKHERJEE  
ASANSOL UTTAR(281) KRISHNENDU MUKHERJEE  
KULTI(282) AJAY KUMAR PODDAR  
BARABANI(283) ARIJIT ROY  
DUBRAJPUR(284) ANUP KUMAR SAHA  
SURI(285) JAGANNATH CHATTOPADHYAY  
NANOOR(287) KHOKAN DAS  
SAINTHIA(289) KRISHNA KANTA SAHA  
MAYURESWAR(290) DUDH KUMAR MONDAL  
RAMPURHAT(291) DHRUBA SAHA  
Published at : 04 May 2026 09:35 PM (IST)
Tags :
TMC Vs BJP NEWS West Bengal Assembly Election Result 2026
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