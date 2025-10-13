पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में MBBS छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक टिप्पणी ने सियासी बवाल मचा दिया है. सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़िता रात 12:30 बजे कैसे बाहर थी, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियों का दावा है कि सीएम पीड़िता को ही दोषी ठहरा रही हैं.

CM ममता बनर्जी की इस विवादित टिप्पणी पर कई नेताओं ने नाराजगी जताई. उन्होंने इसे असंवेदनशील बताते हुए कहा कि सीएम बनर्जी का ये दावा पीड़िता की पुलिस शिकायत और उसके दोस्तों व परिवार वालों की ओर से दिए गए बयान से मेल नहीं खाता है, जिससे पता चलता है कि घटना आधी रात से काफी पहले हुई थी. मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

CM ममता बनर्जी का घटना को लेकर दावा

दरअसल शुक्रवार को पीड़िता ने पुलिस में शिकायत करते हुए बताया कि दुर्गापुर स्थित संस्थान परिसर के बाहर कुछ लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया. वहीं पुलिस के अनुसार, यह घटना उस समय हुई, जब द्वितीय वर्ष की छात्रा अपनी एक सहेली के साथ रात के खाने के लिए बाहर गई थी.

ममता बनर्जी ने रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, 'पीड़िता एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी. सभी निजी मेडिकल कॉलेज किसकी जिम्मेदारी हैं? वह रात 12:30 बजे कैसे बाहर आ गई? जहां तक मुझे पता है, यह घटना जंगल वाले इलाके में हुई, जिसकी जांच जारी है.'

पीड़िता के परिवार ने घटना का बताया समय

CM ने आगे कहा कि हालांकि वह इस घटना से स्तब्ध हैं, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेजों को अपने छात्रों, खासकर लड़कियों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें रात में बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. साथ ही छात्राओं को अपनी सुरक्षा भी खुद करनी होगी.

ममता बनर्जी के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना आधी रात को हुई, जबकि पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि उन्हें उसके दोस्तों ने शुक्रवार रात लगभग 9-9:30 बजे घटना के बारे में बताया. एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पिता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि यौन उत्पीड़न की घटना रात करी 8 बजे हुई, जब छात्रा अपने कॉलेज के एक दोस्त के साथ बाहर गई थी.

पिता के पास इतने बजे आया दोस्तों का फोन

वहीं एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, पिता ने बयान में कहा, 'हमें रात लगभग 9.30 बजे बेटी के सहपाठियों का फोन आया. उसके सहपाठियों ने हमें बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और हमें तुरंत दुर्गापुर आना चाहिए. हम शनिवार सुबह परिसर पहुंचे. उसकी हालत ठीक नहीं है और वह अस्पताल में भर्ती है. बदमाशों ने उसका मोबाइल वापस करने के लिए पैसे मांगे.'

घटना को लेकर महिला की मां ने आरोप लगाया कि बेटी अपने दोस्त के कहने पर परिसर के बाहर खाना खाने गई थी और तीन लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसका दोस्त उसे छोड़कर भाग गया.

घटना को लेकर पीड़िता की मां का बयान

बयान में पीड़िता की मां ने बताया, 'मेरी बेटी भी भागने लगी, लेकिन अपने दोस्त का पता नहीं लगा सकी. जब तीनों आरोपियों ने मेरी बेटी को अकेला पाया तो वे उसे पास के जंगल में ले गए. दो और लोग उनके साथ आ गए. उनमें से एक ने अपराध किया और उसका मोबाइल छीन लिया. उसे धमकी दी गई कि अगर उसने चिल्लाने की हिम्मत की तो उसे मार दिया जाएगा.'

