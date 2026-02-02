West Bengal: स्कूल के बाहर फट गया सिलेंडर, एग्जाम दे रहे छात्र इधर-उधर भागे, इलाके में दहशत

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में माध्यमिक परीक्षा के पहले दिन एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. कूचबिहार जिले के तूफानगंज इलाके में स्थित एक स्कूल के परीक्षा केंद्र के पास अचानक एलपीजी सिलेंडर विस्फोट हो गया. विस्फोट इतना तेज था कि पूरा इलाका दहल उठा और परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद छात्र, शिक्षक और अभिभावक दहशत में आ गए.

घटना सोमवार सुबह उस समय हुई, जब स्कूल परिसर की कैंटीन में खाना बनाया जा रहा था. सूत्रों के मुताबिक, खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर में आग लग गई और कुछ ही पलों में जोरदार धमाका हो गया. विस्फोट की आवाज सुनकर परीक्षा हॉल के अंदर मौजूद छात्र डर के मारे कांप उठे. कई छात्र घबराकर बाहर की ओर भागने लगे, वहीं बाहर मौजूद अभिभावकों में भी अफरा-तफरी मच गई.

हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं

हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत स्थिति को संभाला और जले हुए सिलेंडर को स्कूल परिसर से बाहर मैदान में ले जाकर सुरक्षित तरीके से हटाया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती, तो यह हादसा और भी भयावह रूप ले सकता था.

मामले की जांच की जा रही

घटना के बाद कुछ देर के लिए परीक्षा केंद्र में तनाव का माहौल बन गया. अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखे. प्रशासन और स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को शांत कराया और यह सुनिश्चित किया कि परीक्षा प्रक्रिया पर कोई असर न पड़े.

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह मामला दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है, जो कैंटीन में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने के कारण हुआ. पूरे मामले की जांच की जा रही है कि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं.