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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचेन्नई में हुंडई की फैक्ट्री में भीषण आग से हाहाकार! धुएं से भर गया आसमान, दो यूनिट हुए तबाह

चेन्नई में हुंडई की फैक्ट्री में भीषण आग से हाहाकार! धुएं से भर गया आसमान, दो यूनिट हुए तबाह

Fire Accident in Chennai: हुंडई की फैक्ट्री में इस भीषण आग की शुरुआत फैक्ट्री के असेंबली सेक्शन की सोल्डरिंग लाइन में उठी चिंगारी से हुई थी और धीरे-धीरे छोटी से चिंगारी ने भयानक रूप ले लिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 31 May 2026 11:47 PM (IST)
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तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास श्रीपेरंबदूर में रविवार (31 मई, 2026) को उस वक्त हाहाकार मच गया, जब हुंडई की फैक्ट्री भीषण आग लग गई. फैक्ट्री की आग इतनी भयानक थी, जिसके धुएं से पूरा आसमान काला नजर आने लगा था. इस घटना से श्रीपेरंबदूर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में दहशत का माहौल हो गया.

हुंडई की फैक्ट्री में जब यह घटना घटी, उस वक्त फैक्ट्री में काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें आनन-फानन में फैक्ट्री से बाहर निकाला गया. इस घटना में राहत की बात यह रही कि इसमें कोई जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है, हालांकि, फैक्ट्री में लगी भयानक आग से दो यूनिट पूरी तरह से जलकर खाक हो गए. वहीं, इस आग पर काबू पाने में अग्निशमन विभाग को चार घंटे से ज्यादा समय तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

फैक्ट्री में कैसे लगी आग?

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हुंडई की फैक्ट्री में इस भीषण आग की शुरुआत फैक्ट्री के असेंबली सेक्शन की सोल्डरिंग लाइन में उठी चिंगारी से हुई थी और धीरे-धीरे छोटी से चिंगारी ने भयानक रूप ले लिया और आग तेजी से पूरी फैक्ट्री के दूसरे हिस्सों तक भी फैल गई. जब हुंडई की फैक्ट्री में आग काफी ज्यादा बढ़ गई, तब अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की मशक्कत में जुट गई. 

वेस्ट स्टोरेज एरिया में भड़की आग की लपटें

एएनआई के मुताबिक, कांचीपुरम पुलिस ने कहा कि श्रीपेरंबदूर स्थित SIPCOT इंडस्ट्रियल एरिया में कई ऑटोमोबाइल फ्रैक्ट्रियां मौजूद हैं. वहीं, हुंडई के जिस मोबिज कंपनी की शोरूम में रविवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे भीषण आग की घटना घटी, वो कार के एयरबैग मैकेनिज्म और ऑडियो सिस्टम जैसे पार्ट्स का उत्पादन करती है.

चार घंटे की मशक्कत के बाद बूझी आग

रिपोर्ट के मुताबिक, जब हुंडई मोबिज की फैक्ट्री में दोपहर करीब साढ़े तीन भीषण आग लगी, इसके बाद सूचना मिलने पर श्रीपेरंबदूर और ओरगडम फायर स्टेशन से दमकल की कई गाड़ियां और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंचे और चार घंटे से ज्यादा समय तक कड़ी मशक्कत करने के बाद फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पाया.

यह भी पढ़ेंः ‘कोई भी समर्पित कार्यकर्ता बन सकता है मुख्यमंत्री’, शपथ ग्रहण से पहले डीके शिवकुमार का बड़ा बयान

Published at : 31 May 2026 11:47 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Hyundai Chennai Fire Accident
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