पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज शनिवार (9 मई) को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari Oath) ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उन्हें राज्यपाल ने शपथ दिलाई. इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सभी प्रमुख केंद्रीय मंत्री और करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं. इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी भी मौजूद हैं. हालांकि इन सबके बीच बीजेपी नेता मिथुन चक्रवती का अलग ही निराला अंदाज देखने को मिला. बंगाल में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है.

मंच पर कौन-कौन दिखा?

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मिथुन चक्रवती के बगल में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके पास ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े नजर आए और उनके पीछे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले खड़े दिखे. शिवराज सिंह चौहान के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खड़े नजर आए. इसके अलावा अन्य कई केंद्रीय मंत्री भी समारोह के दौरान मंच पर दिखे.

#WATCH | Kolkata | PM Modi felicitates and takes blessings of Makhanlal Sarkar, one of the most senior workers of the BJP in West Bengal.



In 1952, Makhanlal Sarkar was arrested in Kashmir while accompanying Syama Prasad Mukherjee during the movement to hoist the Indian… pic.twitter.com/gpmLISKYZ5 — ANI (@ANI) May 9, 2026

कौन हैं माखनलाल सरकार?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक माखनलाल सरकार को सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद लिया. 1952 में भारतीय तिरंगा फहराने के आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में मौजूद माखनलाल सरकार को गिरफ्तार कर लिया गया था. 98 वर्ष की आयु में भी माखनलाल सरकार भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती जमीनी स्तर के नेताओं में से एक हैं.

किस-किस को बनाया गया मंत्री

शुभेंदु अधिकारी के साथ ही एक छोटे मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली है, जिसमें फिलहाल 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है. शपथ लेने वाले मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किरतनिया, खुदीराम तुडू और निशीथ प्रामाणिक शामिल हैं. इस शुरुआती कैबिनेट में बीजेपी ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने का स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है.

बंगाल की नई बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल में विविध सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है. इसमें एक महिला मंत्री (अग्निमित्रा पॉल), एक आदिवासी चेहरा (खुदीराम तुडू), एक ओबीसी प्रतिनिधि, एक मतुआ समुदाय से और एक राजबंशी समुदाय से मंत्री शामिल किया गया है. इस संतुलन को बीजेपी की उस रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें भगवा पार्टी ने चुनावों के दौरान अलग-अलग सामाजिक समूहों को साधने की कोशिश की थी.

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