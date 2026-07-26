#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी घाटी में भारतीय सेना ने मनाया कारगिल विजय दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि

अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी घाटी में भारतीय सेना ने मनाया कारगिल विजय दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि

Kargil Vijay Diwas: कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और सामुदायिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया, जिनमें सेना के जवानों, छात्रों और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

Written By : ऋतु राज फुकन |  Updated at : 26 Jul 2026 10:59 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारतीय सेना ने सुबनसिरी घाटी में कारगिल विजय दिवस मनाया।
  • सैनिकों, छात्रों ने शहीदों को पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि दी।
  • अधिकारियों ने शहीदों के बलिदान को प्रेरणा बताकर संकल्प लिया।
  • फिल्म प्रदर्शन, खेल गतिविधियों ने युवाओं में राष्ट्रप्रेम जगाया।

भारतीय सेना की स्पीयर कॉर्प्स के अंतर्गत आने वाली स्पीयरहेड डिवीजन ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी घाटी में कारगिल विजय दिवस पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया. इस मौके पर सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों, छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अदम्य साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान को याद किया.

कार्यक्रम की शुरुआत पुष्पचक्र अर्पण (व्रीथ लेइंग) समारोह से हुई, जहां सेना के अधिकारियों और जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित किए. पूरे समारोह के दौरान देशभक्ति और सम्मान का वातावरण बना रहा और उपस्थित लोगों ने शहीदों के बलिदान को नमन किया.

कारगिल वीरों का बलिदान आज भी जवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत- अधिकारी

सभा के दौरान सेना के अधिकारियों ने ऑपरेशन विजय की ऐतिहासिक सफलता और कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों की तरफ से प्रदर्शित अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि कारगिल के वीरों का बलिदान आज भी भारतीय सेना के प्रत्येक जवान के लिए प्रेरणा का स्रोत है और देश की एकता और अखंडता की रक्षा का संकल्प हमेशा सर्वोपरि रहेगा.

कार्यक्रम के दौरान कारगिल युद्ध पर आधारित एक विशेष फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की वीरता, संघर्ष और विजय की गौरवगाथा को दिखाया गया. इस फिल्म के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों को देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के मूल्यों से प्रेरित करने का प्रयास किया गया.

समारोह के दौरान खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित

कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और सामुदायिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया, जिनमें सेना के जवानों, छात्रों और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. इन आयोजनों का उद्देश्य सेना और स्थानीय समुदाय के बीच आपसी सहयोग, विश्वास और राष्ट्रीय एकता की भावना को और मजबूत करना था. 

सेना के अधिकारियों और जवानों ने समारोह में लिया संकल्प

समारोह के दौरान सेना के सभी अधिकारियों और जवानों ने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने और भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया. उन्होंने कहा कि कारगिल के वीर शहीदों का त्याग और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्रसेवा और देशभक्ति के लिए प्रेरित करता रहेगा.

कार्यक्रम का समापन शहीदों को सामूहिक श्रद्धांजलि के साथ हुआ. भारतीय सेना ने इस अवसर पर एक बार फिर स्पष्ट किया कि देश की सीमाओं की सुरक्षा, राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा और कारगिल के वीरों की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाना उसका सर्वोच्च दायित्व है. सेना ने कहा कि कारगिल के वीरों का बलिदान हमारी प्रेरणा है और उनका साहस हमारी अमूल्य विरासत है. 

यह भी पढ़ेंः PM मोदी का परीक्षा सुधारों को लेकर बड़ा फैसला, बनाई हाई पावर टास्क फोर्स, जानें कौन-कौन शामिल?

About the author ऋतु राज फुकन

ऋतु राज फुकन असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से एबीपी न्यूज़ के लिए काम करते हैं. राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में रुचि है. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों का अनुभव है. मेल आईडी- riturajphukan494@gmail.com
Read More
Published at : 26 Jul 2026 10:59 PM (IST)
Tags :
ARUNACHAL PRADESH Kargil Vijay Diwas Indian Army Subansiri Valley
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी घाटी में भारतीय सेना ने मनाया कारगिल विजय दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि
अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी घाटी में भारतीय सेना ने मनाया कारगिल विजय दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि
इंडिया
'भारत के रक्षा उपकरणों पर दुनिया का..', PM मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर विदेश मंत्रालय ने क्या बताया?
'भारत के रक्षा उपकरणों पर दुनिया का..', PM मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर विदेश मंत्रालय ने क्या बताया?
इंडिया
PM मोदी का परीक्षा सुधारों को लेकर बड़ा फैसला, बनाई हाई पावर टास्क फोर्स, जानें कौन-कौन शामिल?
PM मोदी का परीक्षा सुधारों को लेकर बड़ा फैसला, बनाई हाई पावर टास्क फोर्स, जानें कौन-कौन शामिल?
इंडिया
Gen-Z के लिए केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी? रैली में कर दिया खुलासा
Gen-Z के लिए केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी? रैली में कर दिया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेपर लीक पर PM मोदी ने जारी किया नया वीडियो मैसेज, बोले - 'छात्रों के भविष्य से खिलवाड़...'
पेपर लीक पर PM मोदी ने जारी किया नया वीडियो मैसेज, बोले - 'छात्रों के भविष्य से खिलवाड़...'
महाराष्ट्र
Mumbai News: भायखला पुलिस स्टेशन में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां बुझाने में जुटीं
मुंबई: भायखला पुलिस स्टेशन में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां बुझाने में जुटीं
साउथ सिनेमा
Box office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
इस दिन श्रीलंका दौरे के लिए होगा टीम इंडिया का एलान, इन नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
इस दिन श्रीलंका दौरे के लिए होगा टीम इंडिया का एलान, इन नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
इंडिया
'सरकार का मकसद हर युवा को...', वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
'सरकार का मकसद हर युवा को...', वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
इंडिया
Gen-Z के लिए केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी? रैली में कर दिया खुलासा
Gen-Z के लिए केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी? रैली में कर दिया खुलासा
ट्रेंडिंग
हाथी को गुड़ खिलाना पड़ा भारी, ऑटोचालक को गजराज ने उठाकर पटका फिर पैरों से कुचला- वीडियो वायरल
हाथी को गुड़ खिलाना पड़ा भारी, ऑटोचालक को गजराज ने उठाकर पटका फिर पैरों से कुचला- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget