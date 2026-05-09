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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSuvendu Adhikari Oath: शुभेंदु अधिकारी के शपथग्रहण में शामिल होंगी ममता बनर्जी? जानें क्या कहता है प्रोटोकॉल

Suvendu Adhikari Oath: शुभेंदु अधिकारी के शपथग्रहण में शामिल होंगी ममता बनर्जी? जानें क्या कहता है प्रोटोकॉल

Suvendu Adhikari Oath: कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 9 मई 2026 को सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. इसको लेकर जोर-शोर से तैयारी की जा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 09 May 2026 09:59 AM (IST)
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कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी शनिवार (9 मई 2026) को पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं. इसको लेकर पूरे मैदान को बड़े कार्यक्रम के लिए तैयार किया जा रहा है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं. शुक्रवार को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की एक अहम बैठक हुई, जिसमें शुवेंदु अधिकारी को पार्टी का विधायक दल का नेता चुना गया. इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे. अमित शाह को पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया था. वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को सह-पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई थी.

शनिवार को होने वाले इस बड़े शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री शामिल होंगे. बीजेपी इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी हुई है. इसी बीच पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म हो गया है. 7 मई को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया. दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया. हालांकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नई सरकार बनने तक वह एक तरह से देखरेख वाली भूमिका में रह सकती हैं, लेकिन अब उनके पास बड़े सरकारी फैसले लेने का अधिकार नहीं रहेगा.

ये भी पढ़ें: शुभेंदु अधिकारी लेंगे बंगाल के नए सीएम पद की शपथ, चुनाव जीतने पर जानें क्या बोलीं बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना

क्या ममता बनर्जी कार्यक्रम में होंगी शामिल?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी या नहीं. फिलहाल इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी जाने वाले मुख्यमंत्री को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मजबूर करे. यह पूरी तरह राजनीतिक परंपरा, आपसी संबंध और शिष्टाचार पर निर्भर करता है. कई बार पुराने मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक परंपरा निभाने के लिए नए मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में शामिल होते हैं और उन्हें बधाई देते हैं. इसे सत्ता हस्तांतरण की सामान्य प्रक्रिया माना जाता है. हालांकि कई ऐसे मौके भी आए हैं जब राजनीतिक मतभेद, खराब रिश्ते, स्वास्थ्य कारणों या दूसरे कारणों की वजह से पुराने मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए. ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी को नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाता.

ये भी पढ़ें:बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के साथ और कौन-कौन लेगा शपथ? सामने आई संभावित मंत्रियों की लिस्ट

Published at : 09 May 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari West Bengal BJP
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