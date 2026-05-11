पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में छह बड़े फैसले किए गए, जिनमें बीएसएफ को जमीन देने, आयुष्मान भारत योजना को लागू करने, भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने शामिल हैं.

बंगाल में पहली कैबिनेट बैठक में हुए ये फैसले

1- बीएसएफ को फेंसिंग करने के लिए भूमि हस्तांतरण करने का काम आज से शुरू किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ये काम पूरा कर लिया जाएगा.

2- पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी. ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य में इसे लागू नहीं किया था, बल्कि इसकी जगह दूसरी योजना 'स्वास्थ्य साथी' चलाती थीं.

3- विश्वकर्मा योजना लागू की जाएगी, उज्ज्वला योजना लागू की जाएगी.

4- जो भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी थी, उसे फिर से बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो होगी और सरकारी नौकरी में 5 साल का रिलेक्सेशन दिया जाएगा.

5- जनगणना का आदेश, जिसे बंगाल में स्थगित कर दिया गया था, आज से लागू कर दिया गया है.

6- वर्तमान सरकार की योजना बंद नहीं की जाएंगी.

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शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में हुई इस कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि अगले सोमवार को ये बैठक दोबारा आयोजित की जाएगी. इस कैबिनेट मीटिंग में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू, निशीथ प्रमाणिक शामिल हुए थे. बता दें कि बंगाल में अभी विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है.

बंगाल में किस दल को कितनी सीटें?

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों पर जीत हासिल कर टीएमसी के 15 साल पुराने शासन का अंत कर दिया. ममता बनर्जी की तृणमूल को इस बार 80 सीटों पर ही जीत मिली. टीएमसी सुप्रीमो खुद भवानीपुर सीट से चुनाव हार गईं. उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव में हरा दिया. इसके अलावा कांग्रेस को एक सीट, हुमायूं कबीर की पार्टी को 2, सीपीआईएम को एक और आईएसएफ को एक सीट मिली है.

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