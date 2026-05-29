हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहंगी हवाई यात्रा का झटका: इंडिगो और एयर इंडिया समेत तीन एयरलाइंस जून से रोजाना 250 घरेलू उड़ानें करेंगी कम

महंगी हवाई यात्रा का झटका: इंडिगो और एयर इंडिया समेत तीन एयरलाइंस जून से रोजाना 250 घरेलू उड़ानें करेंगी कम

Domestic Flights Cut: उड़ानों में कटौती ऐसे समय की जा रही है जब बड़ी संख्या में लोग गर्मियों की छुट्टियों, पर्यटन और पारिवारिक यात्राओं के लिए सफर करते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 29 May 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

गर्मी की छुट्टियों के बीच हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को आने वाले महीनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जून से घरेलू उड़ानों में बड़ी कटौती करने का फैसला किया है. बढ़ती ईंधन लागत और यात्रा मांग में नरमी के कारण तीनों एयरलाइंस मिलकर रोजाना करीब 250 घरेलू उड़ानें कम करेंगी. यह व्यवस्था जून से अगस्त तक लागू रहने की संभावना है. ऐसे समय में यह फैसला लिया गया है जब घरेलू हवाई किराए पहले ही तेजी से बढ़ चुके हैं.

गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों पर पड़ेगा असर
उड़ानों में कटौती ऐसे समय की जा रही है जब बड़ी संख्या में लोग गर्मियों की छुट्टियों, पर्यटन और पारिवारिक यात्राओं के लिए सफर करते हैं. उड़ानों की संख्या कम होने से यात्रियों को टिकट मिलने में दिक्कत हो सकती है और व्यस्त रूट्स पर भीड़ बढ़ने की आशंका है.

एयर इंडिया 22 फीसदी तक घटाएगी घरेलू उड़ानें
एयर इंडिया जून और जुलाई के दौरान अपने घरेलू उड़ान कार्यक्रम में लगभग 22 फीसदी की कटौती कर रही है. एयरलाइन फिलहाल रोजाना करीब 500 घरेलू उड़ानें संचालित करती है. इस कटौती के बाद प्रतिदिन लगभग 110 उड़ानें कम हो जाएंगी.

एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा है कि यह कदम बढ़ती ईंधन लागत को देखते हुए अस्थायी तौर पर उठाया गया है. कंपनी ने कहा कि वह मांग और परिचालन परिस्थितियों पर लगातार नजर रखेगी.

इंडिगो भी कम करेगी 110 उड़ानें
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, जो प्रतिदिन करीब 2,200 उड़ानें संचालित करती है, अपनी घरेलू क्षमता में 5 से 7 फीसदी तक कटौती करेगी. इसके चलते रोजाना लगभग 110 उड़ानें कम हो जाएंगी. एयरलाइन का कहना है कि गर्मियों के बाद यात्रा मांग में संभावित कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी कटौती
एयर इंडिया समूह की लो-कॉस्ट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अपने घरेलू नेटवर्क में कटौती करेगी. कंपनी रोजाना करीब 340 घरेलू उड़ानें संचालित करती है और इनमें से लगभग 10 फीसदी उड़ानों को अस्थायी रूप से कम किया जाएगा.

किन शहरों और रूट्स पर सबसे ज्यादा असर?
मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु इस कटौती से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शामिल हैं. ये तीनों देश के प्रमुख एविएशन हब हैं और यहां से आने-जाने वाली कई उड़ानों की आवृत्ति घटाई जाएगी. मुंबई से जयपुर, गोवा, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, नागपुर, पटना और भोपाल के लिए उड़ानों की संख्या कम की जाएगी. दिल्ली से गोवा, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, कोच्चि और कोलकाता के लिए उड़ानों में कटौती होगी. बेंगलुरु दक्षिण भारत का प्रमुख हवाई केंद्र है. यहां से संचालित कई आने-जाने वाली उड़ानों की संख्या कम होने से यात्रियों को असर महसूस होगा.

आखिर क्यों घटाई जा रही हैं उड़ानें?
उड़ानों में कटौती की सबसे बड़ी वजह एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) की बढ़ती कीमतें हैं. पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ की कीमतों में लगभग 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर इसका असर और ज्यादा पड़ा है. करीब एक महीने पहले भारतीय एयरलाइन उद्योग ने ईंधन कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग भी की थी. ईंधन खर्च एयरलाइंस के कुल परिचालन खर्च का बड़ा हिस्सा होता है. ऐसे में बढ़ती लागत ने कंपनियों को अपने संचालन को संतुलित करने के लिए उड़ानें कम करने पर मजबूर किया है. इसके अलावा, कुछ एयरलाइंस का मानना है कि यात्रा मांग में भी नरमी आई है और लोग गैर-जरूरी यात्राओं पर खर्च कम कर रहे हैं.

हवाई किराए और बढ़ सकते हैं
विशेषज्ञों का मानना है कि उड़ानों में कटौती का सीधा असर किरायों पर पड़ सकता है. पिछले कुछ हफ्तों में कई रूट्स पर हवाई किराए में 30 फीसदी तक बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है. बढ़ती ईंधन लागत के कारण एयरलाइंस ने प्रति यात्री 400 से 450 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज भी लगाना शुरू कर दिया है. अब जब सीटों की संख्या कम होगी, तो मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे व्यस्त रूट्स पर किराए और बढ़ सकते हैं. इससे अगले तीन महीनों में हवाई यात्रा कई यात्रियों के लिए महंगी हो सकती है.

पश्चिम एशिया के लिए सेवाएं धीरे-धीरे बहाल
हालांकि घरेलू उड़ानों में कटौती की जा रही है, लेकिन एयरलाइंस पश्चिम एशिया के कुछ अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर सेवाएं फिर से शुरू कर रही हैं. क्षेत्र में हवाई क्षेत्र से जुड़ी पाबंदियां कम होने के बाद अंतरराष्ट्रीय संचालन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है.

यात्रियों को पहले से करनी होगी योजना
एयरलाइंस का कहना है कि जैसे ही ईंधन कीमतों और परिचालन परिस्थितियों में सुधार होगा, उड़ानों की संख्या फिर बढ़ाई जाएगी. फिलहाल मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनानी चाहिए, क्योंकि आने वाले महीनों में इन शहरों पर उड़ानों में कटौती का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है.

Published at : 29 May 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Air India Express Domestic Flights Air India INDIGO Flight Cuts Airline Flight Reduction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
महंगी हवाई यात्रा का झटका: इंडिगो और एयर इंडिया समेत तीन एयरलाइंस जून से रोजाना 250 घरेलू उड़ानें करेंगी कम
महंगी हवाई यात्रा का झटका: इंडिगो और एयर इंडिया समेत तीन एयरलाइंस जून से रोजाना 250 घरेलू उड़ानें करेंगी कम
इंडिया
Twisha Sharma death Case: 5 दिन की CBI कस्टडी में रहेंगे ट्विशा की सास और पति समर्थ, खुलेंगे डेथ से जुड़े सीक्रेट
5 दिन की CBI कस्टडी में रहेंगे ट्विशा की सास गिरिबाला और पति समर्थ, खुलेंगे डेथ से जुड़े सीक्रेट
इंडिया
हाई कोर्ट के फैसलों में देरी के समाधान के लिए आगे आया सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई के बाद 3 महीनों में निर्णय समेत दिए कई निर्देश
हाई कोर्ट के फैसलों में देरी के समाधान के लिए आगे आया सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई के बाद 3 महीनों में निर्णय समेत दिए कई निर्देश
इंडिया
एशियन गेम्स के ट्रायल में शामिल होने की विनेश फोगाट को मिली इजाजत, SC क्यों बोला- आपके नाम कई उपलब्धियां पर देश पहले
एशियन गेम्स के ट्रायल में शामिल होने की विनेश फोगाट को मिली इजाजत, SC क्यों बोला- आपके नाम कई उपलब्धियां पर देश पहले
Advertisement

वीडियोज

Twisha Death Case: कोर्ट में पेश होंगे Samarth और Giribala Singh | Samarth | CBI | HC
Iran US War Update: गुस्से में ईरान, America में हलचल | Masoud Pezeshkian | Breaking News | Trump
Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ड्रैगन' को झटका देने की तैयारी में भारत, 30 देशों के साथ मिलकर बड़ा गेम करने का प्लान!
'ड्रैगन' को झटका देने की तैयारी में भारत, 30 देशों के साथ मिलकर बड़ा गेम करने का प्लान!
बिहार
RJD से MLC बनेंगी रोहिणी आचार्य? खुद दी प्रतिक्रिया, 'मैं ये बता देना चाहती हूं कि…'
RJD से MLC बनेंगी रोहिणी आचार्य? खुद दी प्रतिक्रिया, 'मैं ये बता देना चाहती हूं कि…'
विश्व
US-China Relations: ट्रंप की बढ़ी धुकधुकी! इंटेलिजेंस में सेंध लगा रहे रूस-चीन, अब क्या करेगा अमेरिका?
ट्रंप की बढ़ी धुकधुकी! इंटेलिजेंस में सेंध लगा रहे रूस-चीन, अब क्या करेगा अमेरिका?
स्पोर्ट्स
RR Vs GT Qualifier 2 IPL 2026: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
ओटीटी
KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
इंडिया
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
इंडिया
Monsoon Tracker: मॉनसून पर बड़ा खतरा! IMD की डराने वाली भविष्यवाणी- इस साल बारिश कम, गर्मी करेगी बेहाल
मॉनसून पर बड़ा खतरा! IMD की डराने वाली भविष्यवाणी- इस साल बारिश कम, गर्मी करेगी बेहाल
जनरल नॉलेज
Girl Child Marriage: पढ़ने की उम्र में ब्याह दी जा रहीं देश की 2.1% बेटियां, लिस्ट में टॉप पर हैं ये राज्य
पढ़ने की उम्र में ब्याह दी जा रहीं देश की 2.1% बेटियां, लिस्ट में टॉप पर हैं ये राज्य
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget