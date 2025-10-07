हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BJP के जिन सांसद पर बंगाल में हुआ था हमला, उनसे मिलने अस्पताल पहुंचीं CM ममता; जानें क्या बोलीं?

BJP के जिन सांसद पर बंगाल में हुआ था हमला, उनसे मिलने अस्पताल पहुंचीं CM ममता; जानें क्या बोलीं?

Mamata Banerjee meets BJP MP : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल के चिकित्सकों से बात की और भाजपा नेता को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 07 Oct 2025 07:35 PM (IST)
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद खगेन मुर्मू से मंगलवार (7 अक्टूबर, 2025) को सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में मुलाकात की, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. खगेन मुर्मू पर उत्तर बंगाल के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान नागराकाटा में हमला किया गया था.

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मंगलवार (7 सितंबर, 2025) को उस अस्पताल में जाते हुए देखा गया, जहां मालदा उत्तर से सांसद खगेन मुर्मू भर्ती हैं. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी ने अस्पताल के चिकित्सकों से बात की और भाजपा नेता को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.

अस्पताल से बाहर आने के बाद बनर्जी ने पत्रकारों से कहा, 'मुझे सभी जानकारी मिल गई है. उनका (मुर्मू का) ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है. इसे नियंत्रित करने की जरूरत है. मैंने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है.’

भाजपा सांसद के साथ विधायक पर भी भीड़ ने किया हमला

मुर्मू पर सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को पश्चिम बंगाल के आपदा प्रभावित इलाके में स्थानीय निवासियों से बातचीत के दौरान कथित तौर पर कुछ उपद्रवियों ने हमला किया था. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक शंकर घोष पर भी उक्त भीड़ ने हमला किया.

भाजपा-टीएमसी का एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप

इस घटना के बाद से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. भाजपा ने टीएमसी पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जबकि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा आपदा प्रभावित इलाकों में फोटो खिंचवाने में व्यस्त थी.

दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन

पश्चिम बंगाल से सांसद खगेन मुर्मू पर हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोष व्याप्त है. इस घटना से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित बंगाल भवन के बाहर बिना परमिशन के प्रदर्शन किया. भाजपा कार्यकर्तओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वहीं, इस दौरान भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की.

Published at : 07 Oct 2025 07:35 PM (IST)
टॉप रील्स
