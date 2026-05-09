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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण का ममता बनर्जी को न्योता मिला या नहीं? बंगाल BJP चीफ ने बताया

शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण का ममता बनर्जी को न्योता मिला या नहीं? बंगाल BJP चीफ ने बताया

कोलकाता में आज शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. इसे लेकर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि लाखों कार्यकर्ताओं का सपना था कि गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी की सरकार बनेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 09 May 2026 09:49 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शनिवार (9 मई) को बीजेपी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. इस शपथ ग्रहण समारोह में बंगाली संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी. यह पहला अवसर है, जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहली बार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है. शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा, "यह सिर्फ हमारा सपना नहीं था, लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं का सपना था, जिनमें से बहुत से आज इस दिन को देख नहीं पाए." 

गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी की सरकार- भट्टाचार्य 
बंगाल बीजेपी अध्यक्ष भट्टाचार्य ने कहा कि लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं का सपना था कि गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी की सरकार बनेगी और आज वो सपना साकार होता दिख रहा है. उन्होंने आगे कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आज श्यामा प्रसाद (बीजेपी) की सरकार बनने जा रही है. इससे बड़ी घटना बीजेपी कार्यकर्ताओं के जीवन में और क्या हो सकती है. 

ममता बनर्जी सरकार के शासन को बताया महाजंगलराज 
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर निशाना साधते हुए उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के शासन को महाजंगलराज बताया. उन्होंने कहा कि जिस तरह की सरकार ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चलाई, उतना बुरा हाल तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी नहीं था. इसलिए इस महाजंगलराज को बंगाल की जनता ने उखाड़कर फेंक दिया है. 

शपथ ग्रहण में ममता के बुलावे पर क्या कहा
उन्होंने आगे कहा कि आज लोकतंत्र की विजय हुई है क्योंकि लोकतंत्र में जनता की ही जीत होती है. जब उनसे पूछा गया कि क्या इस शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी को भी बुलाया गया है तो उन्होंने कहा, "प्रोटोकॉल के मुताबिक ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया है."

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Published at : 09 May 2026 09:49 AM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari West Bengal Mamata Banerjee BJP
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