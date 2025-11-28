West Bengal Assembly Elections: वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजना अब और आसान! क्या करना होगा?

Kolkata News: विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में जोरों से एन्यूमरेशन का दौर चल रहा है. ऑफलाइन के साथ-साथ अब ऑनलाइन भी मतदाता एन्यूमरेशन फॉर्म भर रहे हैं. हालांकि पहले सूची में आपका नाम है या नहीं, इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर एक पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ता था. वहां जाकर नाम ढूंढना भी कई बार मुश्किल हो जाता था.

जानें नाम और वार्ड कैसे पता करें?

हालांकि, चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए प्रक्रिया को और आसान बना दिया है. अब पीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. निम्नलिखित विधि से एक के बाद एक क्लिक करने पर आप आसानी से अपना नाम, जानकारी, वार्ड सब कुछ पा सकते हैं.

सबसे पहले https://voters.eci.gov.in/ पर जाना होगा

इसके बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)- 2026 के अंतर्गत Search Your Name in Last SIR - पर क्लिक करना होगा.





एक पेज खुलेगा जहां डिटेल्स की जानकारी एक के बाद एक भरनी होगी.





इसके बाद कैप्चा भरकर सर्च करने पर आपका नाम और ज्यादा जानकारी सामने आ जाएगी.



हालांकि, अगर इसके बाद भी आपको अपना नाम नहीं मिलता है तो ज्यादा जानकारी जैसे जिला, एसी और पार्ट भरें और फिर से सर्च करें.



नाम की वर्तनी 2025 के अंतिम SIR विवरण और वर्तमान विवरण के बीच अलग हो सकती है, इसलिए यदि आपको सही नाम के साथ आउटपुट नहीं मिलता है तो नाम के अलग रूपों का प्रयास करें. उदाहरण के लिए, अधिक नामों की सही वर्तनी Manis है. लेकिन शायद वर्तनी Manish थी तो Manish लिखने पर सर्च में आपका नाम नहीं दिखेगा.

जानें ऑनलाइन एन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरे?

दूसरी ओर, ऑनलाइन एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए, सबसे पहले मतदाता को voters.eci.gov.in, इस वेबसाइट पर जाना होगा. तुरंत यह पेज खुल जाएगा. यहां मतदाता को लॉग इन करना होगा. एपिक नंबर, पंजीकृत मोबाइल नंबर या पंजीकृत ई-मेल आईडी देना होगा. अब कैप्चा भरकर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें. इसके बाद आपके मोबाइल पर आए 6 अंकों के ओटीपी से वेरीफाई करके लॉग इन प्रक्रिया पूरी करें. लॉग इन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. जहां सर्विस मेनू में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR-2026 है.

वहां क्लिक करने पर आपको अपना राज्य चुनने के लिए कहा जाएगा. पश्चिम बंगाल का चयन करने के बाद, आपको वोटर कार्ड नंबर या एपिक देना होगा. जानकारी देने के बाद आपका एपिक नंबर, निर्वाचन क्षेत्र, बीएलओ का नाम, फोन नंबर सहित सभी जानकारी सामने आ जाएगी. यहां आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर फिर से सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा. अब यदि आपका वोटर कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो आपको सीधे एन्यूमरेशन फॉर्म के पेज पर ले जाया जाएगा.