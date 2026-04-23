बंगाल में टीएमसी के भष्टाचार का सूरज डूब गया, पहले चरण की वोटिंग के बाद अमित शाह की वॉर्निंग

West Bengal Assembly Polls 2026: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में पहले चरण की मतदान प्रक्रिया के बाद सत्तारूढ़ All India Trinamool Congress पर तीखा हमला बोला. हुगली जिले के बालागढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब राज्य में “भ्रष्टाचार का सूरज डूबने वाला है” और 5 मई के बाद “दीदी का खेल खत्म हो जाएगा.” उन्होंने दावा किया कि Bharatiya Janata Party पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है.

शाह ने घुसपैठ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर “एक भी घुसपैठिए को” राज्य में घुसने नहीं दिया जाएगा और पहले से मौजूद अवैध प्रवासियों को चिन्हित कर बाहर किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ से राज्य की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को नुकसान हो रहा है तथा इससे स्थानीय युवाओं की नौकरियां प्रभावित हो रही हैं.

शाह का हल्लाबोल

इसके साथ ही उन्होंने “सिंडिकेट राज” और “भाईपो टैक्स” का आरोप लगाते हुए अप्रत्यक्ष रूप से Mamata Banerjee और उनके भतीजे Abhishek Banerjee पर निशाना साधा. शाह ने कहा कि आम लोगों को निर्माण सामग्री तक खरीदने के लिए इस कथित टैक्स का सामना करना पड़ता है.

उन्होंने बालागढ़ के पारंपरिक नौका उद्योग में गिरावट का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि तृणमूल सरकार के दौरान कई इकाइयां बंद हो गईं, लेकिन भाजपा की सरकार बनने पर इन्हें फिर से शुरू किया जाएगा. साथ ही उन्होंने Ashutosh Mukherjee और Syama Prasad Mukherjee को श्रद्धांजलि देते हुए बंगाल की विरासत का भी उल्लेख किया.

अगले चरण के लिए झोंकी ताकत

अगले चरण के चुनाव को लेकर शाह ने मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की और कहा कि यह सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि राज्य को “घुसपैठ से मुक्त कराने” का चुनाव है.