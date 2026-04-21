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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'टीएमसी के सारे गुंडे कान खोलकर सुन लें...', अमित शाह ने दार्जिलिंग से दी चेतावनी, ममता सरकार पर लगाया महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप

'टीएमसी के सारे गुंडे कान खोलकर सुन लें...', अमित शाह ने दार्जिलिंग से दी चेतावनी, ममता सरकार पर लगाया महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही 6 महीने के भीतर हर गोरखा के चेहरे पर संतोष की हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकालेंगे.

By : आईएएनएस | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 21 Apr 2026 02:22 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी के राज में माताओं बहनों पर जमकर अत्याचार हुआ.

गृहमंत्री ने कहा कि हमारे गोरखा बहनों-भाइयों पर इन्होंने सैकड़ों गलत केस किए हैं. 4 मई को परिणाम आएगा, 5 को भाजपा सरकार बनेगी और 31 जुलाई से पहले भाजपा सरकार सारे गोरखा बहनों-भाइयों पर दर्ज सभी केस वापस ले लेगी. टीएमसी ने ये फर्जी केस कर गोरखा आंदोलन को दबाया, ये सारे केस भाजपा समाप्त करेगी और आपको आंदोलन न करना पड़े, ऐसा समाधान भी लेकर आएगी.

अमित शाह ने कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही 6 महीने के भीतर हर गोरखा के चेहरे पर संतोष की हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकालेंगे. कांग्रेस और टीएमसी ने दार्जिलिंग और गोरखा—दोनों के साथ अन्याय किया है. कमल फूल की सरकार बनते ही 6 महीनों के अंदर दशकों पुरानी गोरखा समस्या का गोरखा के हिसाब से समाधान करके दिखाएंगे, यह हमारा वादा है.

गृहमंत्री ने कहा, 'उत्तर बंगाल वालों, एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए. तीन चुनावों से दार्जिलिंग तो कमल फूल पर वोट कर ही रहा है, लेकिन इस बार पूरा बंगाल तय कर बैठा है कि दीदी को हटाने का समय आ गया है. यह चुनाव दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर गंगासागर और कोलकाता तक हमारी माताओं-बहनों को सुरक्षित करने का चुनाव है. ममता के राज में ढेर सारी माताओं-बहनों पर अत्याचार हुआ है. संदेशखाली ने पूरे बंगाल को शर्मसार किया. भाजपा सरकार हर बलात्कारी को चुन-चुनकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी.

यह भी पढ़ें:- West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान, जानिए कब शुरू होगी वोटिंग, कौन से VIP सीट

गृहमंत्री ने टीएमसी सरकार पर मदरसों को अधिक बजट देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास के लिए पहाड़ों और उत्तर बंगाल के लिए ममता सरकार का बजट 2000 करोड़ रुपए है, जबकि मदरसों और मुसलमानों के लिए ममता सरकार का बजट 5700 करोड़ रुपए से अधिक है. गोरखा समस्याओं के समाधान के लिए गृह मंत्री बनने के बाद मैंने तीन बड़ी मीटिंग बुलाईं, लेकिन एक बार भी ममता सरकार की ओर से प्रतिनिधि नहीं आया.

अमित शाह ने कहा, 'ममता दीदी! गोरखा समस्या के समाधान के लिए हम आप पर निर्भर नहीं हैं. हमने एक इंटरलोक्यूटर (संवाद करने वाला व्यक्ति) नियुक्त करने का काम किया है, जो यहां के गोरखा लोगों से मिलकर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है. भाजपा सरकार बनते ही सभी गोरखाओं के मन में जो है, वही समाधान हम देंगे.'

अमित शाह ने कहा, '3000 करोड़ रुपए की लागत से बागडोगरा एयरपोर्ट को नया बनाया जा रहा है और दिसंबर 2027 से पहले यह एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बन जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं.

उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ समेत पूरे बंगाल की माताओं-बहनों के खाते में हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे. बेरोजगार युवाओं को भी 3000 रुपए मिलेंगे. चाय बागानों के अंदर स्कूल बनाए जाएंगे, श्रमिकों को अपनी भूमि का मालिक बनाया जाएगा, घर का पट्टा दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें:- EVM नंबर पर कन्फ्यूजन से गरमाया भवानीपुर! ममता बनर्जी नाराज़, 2 या 5? आखिर किस नंबर है ममता का नाम

गृह मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी के सारे गुंडे कान खोलकर सुन लें, 5 तारीख के बाद किसी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा करके सीधा करने का काम करेंगे. अगर अपनी खैर चाहते हो तो 23 अप्रैल को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना वरना 5 मई के बाद जेल की सलाखों के पीछे होगे. उन्होंने कहा कि ममता दीदी एक अफवाह फैला रही हैं कि अभी जो जनकल्याण की योजनाएं चल रही हैं, उन्हें भाजपा बंद कर देगी, लेकिन भाजपा कोई भी जनकल्याण की योजना बंद नहीं करेगी. इसके साथ इन सभी योजनाओं को लागू करने का काम भाजपा करेगी.

Published at : 21 Apr 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
TMC Assembly Election Bengal Election MAMATA BANERJEE AMIT SHAH
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