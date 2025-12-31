हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाHappy New Year 2026: भारत से लेकर जापान तक, नए साल के जश्न में डूबी दुनिया, आतिशबाजी के साथ किया गया 2026 का स्वागत

Happy New Year 2026: भारत से लेकर जापान तक, नए साल के जश्न में डूबी दुनिया, आतिशबाजी के साथ किया गया 2026 का स्वागत

भारत समेत दुनियाभर में नए साल का आगाज हो गया है. भारत में आतिशबाजी के बीच नए साल का स्वागत किया गया. पूरा देश जश्न में डूब गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 01 Jan 2026 12:09 AM (IST)
Preferred Sources

भारत समेत दुनियाभर में नए साल 2026 का ग्रैंड वेलकम हुआ है. हिंदुस्तान में रात के 12 बजते ही नए साल का जश्न शुरू हो गया. लोगों ने खुलकर इस नए साल का वेलकम किया है. उत्तराखंड समेत मनाली में बड़ी संख्या में नए साल का जश्न मनाने टूरिस्ट पहुंचे हैं. यहां बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखा जा सकता है. 

कर्नाटक के बेंगलुरु के एमजी रोड पर न्यू ईयर मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए.

 

दुनियाभर में सबसे पहले किरिबाती के किरीटीमाटी द्वीप और न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हुआ. न्यूजीलैंड के चैथम आइलैंड में नए साल का आगाज पर जश्न देखने को मिला. 

चीन में नए साल का स्वागत

चीन में भी नए साल का आगाज हो चुका है. काउंटडाउन क्लॉक के कांटे जैसे ही 12 पर आए, पूरे देश में जश्न का मनाने लगे. सिंगापुर में नए साल का जश्न शुरू हो गया है. यहां आतिशबाजियों से नववर्ष का स्वागत किया. लोगों ने सड़कों पर निकलकर नए साल का जश्न मनाया. 

साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में भी लोग नए साल का जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए. यहां रात के 12 बजे सबसे बड़ी घंटी पर न्यू ईयर वेलकम किया गया.

जापान में पारंपरिक अंदाज में नए साल का स्वागत

जापान में नए साल का आगाज देखने को मिला. लोगों ने उत्साहपूर्वक नए साल का स्वागत किया. यहां नए साल का स्वागत घंटियां बजाकर करते हैं. यह एक पारंपरिक तरीका है. यहां 31 दिसंबर को ओमिसाका कहते हैं. यहां बौद्ध परंपरा के अनुसार मंदिरों में घंटियां बजाई जाती है. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हॉर्बर ब्रिज पर आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया.

नया साल कब मनाया जाता है?
जब धरती अपने गोलार्ध का एक पूरा चक्कर काट लेती है, तो उस दिन से ही नया साल मनाया जाता है. 46वीं ईसा पूर्व जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर लागू किया था. इस कैलेंडर के तहत साल की लंबाई तय की गई थी. लीप ईयर की व्यवस्था भी लागू की गई. साथ ही 1 जनवरी को न्यूर ईयर का दिवस का घोषित किया गया. इसी के साथ सदियों पहले 1 जनवरी से नया साल मनाने की परंपरा शुरू हुई.

Published at : 31 Dec 2025 11:39 PM (IST)
Tags :
Happy News Year BREAKING NEWS New Year 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
बॉलीवुड
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
क्रिकेट
साल 2025 में Abhishek Sharma ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
Advertisement

वीडियोज

सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary
हरियाणा की क्वीन...स्टेज पर धमाल | Sapna Chaudhary | New Year 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary | Hindi News
Brahmin Vs Thakur: यूपी BJP में हलचल, शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल! UP Politics | Janhit | Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 4 करोड़ वोटर्स गायब? UP SIR में बड़ा घोटाला | SIR List | Yogi Adityanath
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
बॉलीवुड
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
क्रिकेट
साल 2025 में Abhishek Sharma ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Records: 26 दिन में 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया
26 दिन में 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया
ट्रेंडिंग
Video: शादी में बुज़ुर्ग चाचा ने दिखाया जोश, डांस देख इंटरनेट बोला– यही है असली लाइफ
शादी में बुज़ुर्ग चाचा ने दिखाया जोश, डांस देख इंटरनेट बोला– यही है असली लाइफ
हेल्थ
New Year's Eve Countdown: न शोर-शराबा, न ट्रैफिक का झंझट! घर पर ही जमाएं नए साल का रंग, फॉलो करें ये कूल टिप्स
न शोर-शराबा, न ट्रैफिक का झंझट! घर पर ही जमाएं नए साल का रंग, फॉलो करें ये कूल टिप्स
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget