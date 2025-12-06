Kolkata Weather Update: पहली बार 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा कोलकाता का पारा. शनिवार को कोलकाता का न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है. मौसम विभाग के सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल तापमान इसी के आसपास रहेगा. अभी तो दिसंबर है. अभी सर्दी की लंबी पारी बाकी है.

दक्षिण बंगाल का मौसम

आखिरकार पश्चिम की ठंडी हवाएं स्वतंत्र रूप से बह रही हैं. अगले सात दिनों तक कोलकाता शहर में शुष्क मौसम रहेगा. फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है. उम्मीद के मुताबिक, कोलकाता सहित अन्य जिलों में तापमान काफी गिर गया है.

अगले कुछ दिनों में इसमें थोड़ी और कमी आ सकती है. मौसम विभाग का मानना ​​है कि शनिवार और रविवार की रात को तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है. शहर में सर्दी का माहौल रहेगा. साथ ही जिलों में कड़ाके की ठंड का एहसास बना रहेगा.

धूपदार सर्दी का आनंद ले सकेंगे लोग

सुबह कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम धुंध रह सकती है. हालांकि, दिन चढ़ने पर पश्चिम बंगाल के लोग धूपदार सर्दी का आनंद ले सकेंगे. तापमान कम होने के बावजूद, दिन भर उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में सुबह के समय धुंध रहेगी. दृश्यता कहीं 900 से 200 मीटर तक हो सकती है. तटीय जिलों में धुंध की संभावना ज्यादा रहेगी. किसी भी जिले में बारिश की कोई संभावना नहीं है.

न्यूनतम तापमान और धुंध के पूर्वानुमान के साथ पश्चिम बंगाल का मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी / Minimum Temperature & Fog Forecast along with Weather Forecast & Warning for West Bengal pic.twitter.com/w1TtGSbUMz

— IMD Kolkata (@ImdKolkata) December 5, 2025

उत्तर बंगाल का मौसम

सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पर अब टूरिस्टों की भीड़ है. उत्तर बंगाल के पांच जिलों में भी मौसम सुहावना रहेगा. उत्तर बंगाल में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहेगा. पहाड़ों पर भी बारिश की संभावना नहीं है. सुबह हल्की धुंध के बाद साफ आसमान रहेगा, इसलिए टूरिस्टों को कंचनजंगा के दर्शन हो सकते हैं.

पिछले हफ्ते दार्जिलिंग और कालिम्पोंग से कंचन-दर्शन अच्छी तरह से हुआ. पहाड़ी शहर में तापमान पहले ही 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास घूम रहा है. मालदा में तापमान 16 डिग्री के आसपास है. अगले 4/5 दिनों तक तापमान ऐसा ही रहेगा.