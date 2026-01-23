हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIMD Weather Forecast Live: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेंगे बादल? बारिश के साथ बढ़ी ठंड, प्रदूषण से राहत, जानें अपने शहर का हाल?

IMD Weather Forecast Live: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेंगे बादल? बारिश के साथ बढ़ी ठंड, प्रदूषण से राहत, जानें अपने शहर का हाल?

India Weather Forecast Live: दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में शुक्रवार की शुरुआत बारिश के साथ हुई. गुरुवार देर शाम से ही आसमान में घने काले बादल छाने लगे थे. सुबह होते-होते कई इलाकों में बारिश हुई

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Jan 2026 01:26 PM (IST)

LIVE

Key Events
Weather Live Updates IMD Weather Forecast Rain Alerts Aaj Ka Mausam Traffic Jam Snowfall IMD Weather Forecast Live: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेंगे बादल? बारिश के साथ बढ़ी ठंड, प्रदूषण से राहत, जानें अपने शहर का हाल?
India IMD Weather Forecast Live
Source : twitter

Background

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. शुक्रवार सुबह राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली. इसके साथ ही गरज-चमक और तेज हवाओं ने ठंड का असर बढ़ा दिया है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना जताई है.

दिल्ली-एनसीआर में बारिश और तेज हवाएं
शुक्रवार सुबह दिल्ली और नोएडा समेत पूरे एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी हुई. कई इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलीं. ग्रेटर नोएडा में सुबह करीब 9:15 बजे तक आसमान में अंधेरा छाया रहा. मौसम विभाग का कहना है कि इन बदलावों से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और वायु प्रदूषण के स्तर में भी कमी आने की उम्मीद है.

नोएडा-गाजियाबाद में दिनभर बारिश का अनुमान
दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में शुक्रवार की शुरुआत बारिश के साथ हुई. गुरुवार देर शाम से ही आसमान में घने काले बादल छाने लगे थे. सुबह होते-होते कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. तेज रफ्तार हवाओं के कारण ठंड और बढ़ गई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज दिनभर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. नोएडा में अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

पूर्वी यूपी में धूप, लेकिन ठंड बढ़ने के आसार
जहां दिल्ली-एनसीआर में बारिश हो रही है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी अच्छी धूप देखने को मिल रही है. मौसम विभाग ने बताया कि पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है. वहां से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ेगी. पिछले कुछ दिनों से कोहरे और ठंड से जो राहत मिली थी, उस पर अब ब्रेक लग सकता है. आज प्रदेश के 18 जिलों में ओलावृष्टि और कुछ जगहों पर आंधी की आशंका जताई गई है.

13:26 PM (IST)  •  23 Jan 2026

Weather Forecast Live: श्रीनगर में मौसम की पहली बर्फबारी, उड़ान संचालन बाधित

कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में ताजा बर्फबारी हुई, और श्रीनगर में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है. बर्फबारी के कारण श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया और यहां से 20 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि घाटी के ऊपरी इलाकों और ऊंचे क्षेत्रों में मध्यम से भारी बर्फबारी हुई. 

13:24 PM (IST)  •  23 Jan 2026

Weather Forecast Live: शिमला में मौसम की पहली बर्फबारी

शिमला में करीब तीन महीने बाद शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई.हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है, जिनमें राज्य का एक अन्य लोकप्रिय पर्यटन स्थल मनाली भी शामिल है.स्थानीय मौसम केंद्र ने भारी बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान जताया है. 

Load More
Tags :
Weather Traffic Jam RAIN DELHI- NCR SNOWFALL
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
इंडिया
Snowfall Weather Forecast: कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
Advertisement

वीडियोज

Haryana के Gurugram में बेकाबू रफ्तार का कहर, डिवाइडर तोड़कर कैब को मारी टक्कर | Crime News | abp
Hisar के पर्वतारोही ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड | Haryana | Rohtash Khileri | Mount Elbrus |Jiya Sharma
Jammu-Kashmir के उरी में जंगलों में आग का तांडव, सूखे की वजह से धधकते दिखे जंगल | Fire News
Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
इंडिया
Snowfall Weather Forecast: कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
बॉलीवुड
Border 2 Box Office Collection Day 1:'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर? जानें- एक्सपर्ट की राय
'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर?
हेल्थ
Periods After Delivery: बच्चे की डिलीवरी के कितने दिन तक पीरियड्स न आना नॉर्मल, कब डॉक्टर से मिलना होता है जरूरी?
बच्चे की डिलीवरी के कितने दिन तक पीरियड्स न आना नॉर्मल, कब डॉक्टर से मिलना होता है जरूरी?
जनरल नॉलेज
India Gold Reserves: भारत सरकार की तिजोरी में कितना गोल्ड, जानें उसकी कीमत कितनी?
भारत सरकार की तिजोरी में कितना गोल्ड, जानें उसकी कीमत कितनी?
यूटिलिटी
नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget