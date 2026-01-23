दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. शुक्रवार सुबह राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली. इसके साथ ही गरज-चमक और तेज हवाओं ने ठंड का असर बढ़ा दिया है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना जताई है.

दिल्ली-एनसीआर में बारिश और तेज हवाएं

शुक्रवार सुबह दिल्ली और नोएडा समेत पूरे एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी हुई. कई इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलीं. ग्रेटर नोएडा में सुबह करीब 9:15 बजे तक आसमान में अंधेरा छाया रहा. मौसम विभाग का कहना है कि इन बदलावों से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और वायु प्रदूषण के स्तर में भी कमी आने की उम्मीद है.

नोएडा-गाजियाबाद में दिनभर बारिश का अनुमान

दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में शुक्रवार की शुरुआत बारिश के साथ हुई. गुरुवार देर शाम से ही आसमान में घने काले बादल छाने लगे थे. सुबह होते-होते कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. तेज रफ्तार हवाओं के कारण ठंड और बढ़ गई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज दिनभर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. नोएडा में अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

पूर्वी यूपी में धूप, लेकिन ठंड बढ़ने के आसार

जहां दिल्ली-एनसीआर में बारिश हो रही है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी अच्छी धूप देखने को मिल रही है. मौसम विभाग ने बताया कि पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है. वहां से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ेगी. पिछले कुछ दिनों से कोहरे और ठंड से जो राहत मिली थी, उस पर अब ब्रेक लग सकता है. आज प्रदेश के 18 जिलों में ओलावृष्टि और कुछ जगहों पर आंधी की आशंका जताई गई है.