पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास की फिर से मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं. सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम में हुई गड़बड़ी से संबंधित मामले में पुलिस ने शुक्रवार (5 जून) तक जांचकर्ताओं के सामने पेश न होने पर फिर से तलब किया है.

ममता के नेता को फिर से तलब किया गया

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता बिस्वास ने पहले स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए कहा था कि वह उपस्थित होने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन अब उन्हें 8 जून को जांचकर्ताओं के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. बिधाननगर दक्षिण पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने अरूप बिस्वास को आठ जून को हमारे अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा है. उन्हें आज नोटिस जारी कर दिया गया है."

टिकटों की कालाबाजारी और वसूली के आरोप

बता दें कि दिसंबर 2025 में फुटबॉल से जुड़े एक कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में पूर्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगे थे. लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम को लेकर उन पर टिकटों की कालाबाजारी, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी का आरोप लगाए गए थे. इस कार्यक्रम के आयोजक शतद्रु दत्ता द्वारा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद बंगाल पुलिस की ओर से उन्हें शुक्रवार तक जांचकर्ताओं के सामने पेश होने के लिए कहा गया था.

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दरअसल 13 दिसंबर, 2025 को साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित यह कार्यक्रम उस समय अराजकता में तब्दील हो गया था, जब बड़ी संख्या में लोग कथित तौर पर वैध अनुमति के बिना आयोजन स्थल में प्रवेश कर गए थे, जिससे सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया और अव्यवस्था पैदा हो गई. इसी के चलते लियोनेल मेस्सी को अपने तय समय से पहले ही कार्यक्रम छोड़कर जाना पड़ा. इस घटना को लेकर बंगाल में भारी बवाल मचा था और ममता बनर्जी को माफी मांगनी पड़ी थी.

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