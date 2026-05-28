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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC सांसद सौगत रॉय का परगना 24 में विरोध, प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी पर फेंके अंडे, लगाए चोर-चोर के नारे

TMC सांसद सौगत रॉय का परगना 24 में विरोध, प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी पर फेंके अंडे, लगाए चोर-चोर के नारे

सौगत निमटा और उत्तर दमदम के कई इलाकों में तृणमूल पार्षदों पर हुए हमलों के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपने निमटा थाने गए थे. जब वहां से निकल रहे थे, तो लोगों के एक समूह ने उनकी गाड़ी को घेर नारेबाजी की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 28 May 2026 11:32 PM (IST)
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Protest infront of TMC MP Saugat Roy: कोलकाता तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय को गुरुवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने चोर कहते हुए नारेबाजी की और गाड़ी पर अंडे फेंके.  सौगत (78) निमटा और उत्तर दमदम के कई इलाकों में तृणमूल पार्षदों पर हुए हमलों के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपने के लिए निमटा थाने गए थे. 

सांसद की गाड़ी पर फेंके गए अंडे

दमदम से सांसद सौगत जब वहां से निकल रहे थे, तो लोगों के एक समूह ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की. सांसद की गाड़ी पर अंडे भी फेंके गए. थाने के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों ने स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया. रॉय ने दावा किया कि यह विरोध प्रदर्शन राजनीतिक रूप से प्रेरित था और आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन के पीछे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं का हाथ था. 

यह भी पढ़ेंः Karnataka CM News: DK शिवकुमार को CM की कुर्सी तक ले जाने में प्रियंका गांधी का बड़ा रोल, पढ़ें इनसाइड स्टोरी

सौगत राय ने क्या आरोप लगाए?, BJP ने किया इनकार

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जब मैं थाने से बाहर आ रहा था, तब भाजपा समर्थक वहां जमा हो गए और हंगामा करने लगे. उन्होंने नारे लगाए और मेरी गाड़ी पर अंडे फेंके. इस तरह की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है.

भाजपा ने हालांकि इस घटना में शामिल होने से इनकार किया और दावा किया कि स्थानीय लोग तृणमूल शासन के दौरान कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे. भाजपा की क्षेत्र इकाई के एक नेता ने कहा कि लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं और उन्होंने खुद गुस्से में यह  प्रदर्शन किया. इसका भाजपा से कोई लेना-देना नहीं है.

यह भी पढ़ेंः बिहार के CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'सत्ता में रहकर जाति से चिपके रहना...'

Published at : 28 May 2026 11:32 PM (IST)
Tags :
TMC Saugat Roy WEST BENGAL
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