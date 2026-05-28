Twisha Sharma Death Case CBI Investigation: ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI अब बेहद आधुनिक तकनीक की मदद से जांच कर रही है. एजेंसी कटारा हिल्स स्थित घर के अंदर ट्विशा के आखिरी समय को दोबारा समझने की कोशिश कर रही है. इसके लिए CBI एक 'वर्चुअल वॉकथ्रू' यानी घर का डिजिटल मॉडल तैयार कर रही है.

सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी मिनट-दर-मिनट यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले ट्विशा कहां थीं, किससे बात हुई, कौन घर के किस हिस्से में आया-जाया और उस दौरान क्या-क्या गतिविधियां हुईं.

इसके लिए CCTV फुटेज, मोबाइल फोन डेटा, वाई-फाई रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और घर के कमरों की फॉरेंसिक जांच को एक साथ जोड़ा जा रहा है. इन सबकी मदद से CBI घर के तीनों फ्लोर पर ट्विशा की मूवमेंट को डिजिटल तरीके से ट्रेस करेगी.

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टाइमलाइन को तैयार करने में जुटी जांच टीम

जांच टीम कैमरों का समय, फोन इस्तेमाल का समय और इंटरनेट एक्टिविटी को मिलाकर एक पूरी टाइमलाइन तैयार कर रही है. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि घटना से पहले और बाद में क्या हुआ था. CBI खास तौर पर उन समय के हिस्सों पर ध्यान दे रही है जहां कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिख रही हैं या लोगों के बयानों में फर्क नजर आ रहा है.

सूत्रों का कहना है कि एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि घटना के बाद कोई डिजिटल सबूत मिटाने, बदलने या छिपाने की कोशिश तो नहीं हुई. CBI को उम्मीद है कि इस डिजिटल जांच और वर्चुअल रिकंस्ट्रक्शन से ट्विशा के आखिरी पलों की सच्चाई सामने लाने में मदद मिलेगी.

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