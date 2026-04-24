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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Exit Poll 2026 Date: पश्चिम बंगाल में पहला चरण खत्म, असम-केरल-तमिलनाडु में वोटिंग पूरी, कब आएगा एग्जिट पोल?

Exit Poll 2026 Date: पश्चिम बंगाल में पहला चरण खत्म, असम-केरल-तमिलनाडु में वोटिंग पूरी, कब आएगा एग्जिट पोल?

Exit Poll 2026 Date Time: असम, केरल, पुडुचेरी में चुनाव की प्रक्रिया 9 अप्रैल को पूरी हो गई. तमिलनाडु की सभी सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग हुई, जबकि बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान हो चुका है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 24 Apr 2026 02:35 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों में मतदान हो रहा है. बंगाल में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी. वहीं तमिलनाडु की सभी सीटों पर मतदान हो चुका है. असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को ही वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. ऐसे में लोगों को अब एग्जिट पोल का इंतजार है. आइए जानते हैं कि इन चुनावों का एग्जिट पोल कब आएगा. 

असम, केरल, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया 9 अप्रैल को ही पूरी हो गई थी. तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग हुई, जबकि बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान हो चुका है. जहां पुडुचेरी में 89.87% वोटिंग हुई, वहीं असम में 85.91% और केरलम में 78.27% मतदान दर्ज हुआ. अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहां भी 84.69% मतदान हुआ है. वहीं बंगाल में पहले चरण में 92.88 फीसदी वोटिंग हुई है. 

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कब आएगा एग्जिट पोल?

चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक एग्जिट पोल सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं. इस पर निर्वाचन आयोग की रोक रहती है. जब तक आखिरी मतदाता पोलिंग बूथ पर अपना वोट नहीं डाल लेता है, तब तक एग्जिट पोल के नतीजों को पब्लिक नहीं किया जाता है. इसलिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को पूरी होने के बाद एग्जिट पोल सामने आएगा. शाम छह बजे के बाद इन्हें टीवी और दूसरे माध्यमों के जरिए बताया जा सकेगा.

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क्या होता है एग्जिट पोल?

एग्जिट पोल ऐसे सर्वे होते हैं जो मतदाताओं से वोट डालने के तुरंत बाद आमतौर पर मतदान केंद्रों के बाहर ही किए जाते हैं. इन सर्वे का उद्देश्य वोटिंग के रुझान को समझना और आधिकारिक नतीजे आने से पहले चुनावी रिजल्ट का अनुमान लगाना होता है. मीडिया संस्थान और प्राइवेट एजेंसियां ऐसे सर्वे कराते हैं. ये सर्वे कुछ चुनिंदा वोटर्स के जवाबों पर आधारित होते हैं.

Published at : 24 Apr 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Exit Poll Assam Elections WEST BENGAL Assembly Elections 2026
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