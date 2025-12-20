Bengal Weather: दक्षिण बंगाल में कड़ाके की ठंड का एहसास नहीं, जानें अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम?

West Bengal Weather: दिसंबर लगभग समाप्त होने वाला है, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कड़ाके की ठंड का कोई निशान नहीं है. कोलकाता में सर्दी का एहसास काफी हद तक गायब है. आज कोलकाता का न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस है. कोलकाता का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है. अगले कुछ दिनों तक कोलकाता का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के आसपास रहेगा. मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दी का एहसास कम हो रहा है.

दक्षिण बंगाल में कड़ाके की ठंड का कोई एहसास नहीं

20 दिसंबर बीत चुका है. क्रिसमस में सिर्फ चार दिन बाकी हैं. कोलकाता और उपनगरों को त्योहार के लिए सजाया जा रहा है. इसके अलावा, शनिवार और रविवार यानी हफ्तेांत की छुट्टी के कारण चिड़ियाघर से लेकर विक्टोरिया मेमोरियल, संग्रहालय, साइंस सिटी - हर जगह भीड़ है. कई लोग बच्चों के साथ शहर घूमने निकले हैं. लेकिन वैसी ठंड का एहसास नहीं है. दक्षिण बंगाल में कड़ाके की ठंड अभी भी नहीं है.

अगले पांच दिनों में कैसा रहेगा तापमान?

हालांकि सर्दी का एहसास है. कोलकाता सहित अधिकांश जिलों में सुबह के समय कोहरे का असर भी है. शनिवार को भी सुबह से कोलकाता में कोहरा छाया रहा. दृश्यता कम है. ठंडी हवा भी चल रही है. लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ रही है. बल्कि तापमान बढ़ रहा है. कोलकाता सहित कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से अधिक है. अलीपुर मौसम विभाग ने बताया है कि अगले पांच दिनों में राज्य के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा.

क्या सर्दी का एहसास नहीं होगा? मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले हफ्ते से तापमान गिरने की संभावना है. दिन और रात का तापमान कम होगा. अलीपुर मौसम विभाग ने बताया है कि पांच दिन बाद न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है.