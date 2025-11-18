दिल्ली के लाल किले के पास हुए हालिया धमाके के बाद विश्व हिंदू परिषद (VHP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर देश को बड़ी त्रासदी से बचाया है. साथ ही उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर आतंकियों के प्रति नरमी दिखाने का आरोप भी लगाया.

VHP प्रवक्ता ने कहा- बड़ा आतंकी मॉड्यूल समय रहते बेनकाब

VHP प्रवक्ता विनोद बंसल ने ‘एक्स’ पर लिखा कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने 'व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल' समेत कई स्लीपर सेल का पर्दाफाश कर 32 स्थानों पर होने वाले संभावित हमलों को नाकाम कर दिया. उन्होंने कहा कि इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद विपक्ष की तरफ से सराहना के दो शब्द भी नहीं आए.

विपक्ष पर आतंकियों को 'कवर' देने का आरोप

बंसल ने आरोप लगाया कि विपक्ष के कुछ नेता आतंकवादियों को संरक्षण देने जैसा व्यवहार कर रहे हैं. उनका कहना था कि जब लाल किले के सामने धमाका हुआ, तब वही नेता चुप रहे, लेकिन आतंकियों पर कार्रवाई होने पर वे 'अन्याय' की बात करने लगे. उन्होंने अपील की कि देश को ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा.

देश को संतोष है कि हमारी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इतना बड़ा व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल, उसके फिदाईन और अल फलाह जैसे अड्डे बेनकाब कर 32 स्थानों पर अलग-अलग प्रकार के आतंकी हमलों के प्लान को एग्जीक्यूशन से पहले ही तबाह कर दिया गया।

अल-फलाह विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों की जांच की मांग

विनोद बंसल ने इससे पहले न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में कई लोगों की मौत होना बेहद चिंताजनक घटना है. उन्होंने कहा कि 'इस्लाम और जिहाद के नाम पर हिंसा फैलाने वालों' पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों की भी जांच की मांग की.

VHP ने कराया शांति यज्ञ, मृतकों को दी श्रद्धांजलि

रविवार को VHP के सदस्यों ने कालका जी स्थित आर्य समाज मंदिर में शांति यज्ञ का आयोजन किया. विनोद बंसल ने बताया कि यह यज्ञ धमाके में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए किया गया.