यह VHP के 'हिंदू मित्र परिवार' अभियान का हिस्सा है। इस अभियान में दलितों को पुजारी के रूप में प्रशिक्षित करना और अयोध्या में श्रीराम मंदिर में दलित पुजारियों की वकालत करना भी शामिल है।
तेलंगाना में VHP का सामाजिक समरसता अभियान, कंधे पर बैठकर दलित पहुंचे कमलापुर मंदिर
Telangana News: VHP देशभर में दलितों को मंदिर के पुजारी के रूप में प्रशिक्षित करने और सभी के लिए एक कुआं, एक मंदिर, एक श्मशान घाट के सिद्धांत को बढ़ावा देने के अभियान चला रहा है.
- इस कार्यक्रम का कोई विरोध या शिकायत दर्ज नहीं हुई।
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के मनूर मंडल के कमलापुर गांव में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित एक सांकेतिक कार्यक्रम में दलित समुदाय के लोग पहली बार मंदिर में दाखिल हुए. यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद (VHP) के ‘सामाजिक समरसता’ अभियान के तहत आयोजित किया गया था. जानकारी के अनुसार, मंदिर परिसर में प्रवेश करते समय VHP सदस्यों ने दलित व्यक्तियों को अपने कंधों पर उठाया हुआ था.
यह घटना तब हुई जब VHP कार्यकर्ताओं ने दलितों के मंदिर में प्रवेश में मदद की. बताया जाता है कि पहले उनके लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित था. यह कदम जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने और हिंदुओं के बीच सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के VHP के व्यापक अभियान का हिस्सा है.
लगातार चलाए जा रहे सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाले अभियान
संगठन देश भर में इसी तरह की पहल कर रहा है, जिसमें दलितों को मंदिर के पुजारी के रूप में प्रशिक्षित करने और सभी के लिए एक कुआं, एक मंदिर, एक श्मशान घाट के सिद्धांत को बढ़ावा देने के प्रयास शामिल हैं. VHP सामाजिक समरसता का संदेश फैलाने के लिए भगवान श्रीराम के शबरी और वाल्मीकि जैसे दलित पात्रों के साथ जुड़ाव को भी उजागर करता है.
हिंदू मित्र परिवार अभियान का हिस्सा है यह कार्यक्रम
इस कार्यक्रम के संबंध में मंदिर प्रशासन या स्थानीय अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. VHP के प्रयास उसके लंबे समय से चल रहे ‘हिंदू मित्र परिवार’ अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जातिगत सीमाओं से ऊपर उठकर हिंदुओं को एकजुट करना है. इसी तरह की पहलों में 5,000 से अधिक दलितों को पुजारी के रूप में प्रशिक्षित करना और अयोध्या में श्रीराम मंदिर में दलित पुजारियों की वकालत करना शामिल है.
कार्यक्रम को लेकर कोई विरोध या पुलिस शिकायत नहीं हुई
वर्तमान में पुष्टि की गई स्थिति यह है कि यह कार्यक्रम कमलापुर गांव में हुआ. इस कार्यक्रम के खिलाफ कोई पुलिस शिकायत या विरोध दर्ज नहीं किया गया है. VHP इस कार्यक्रम को हिंदू समाज के भीतर छुआछूत को खत्म करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयासों का हिस्सा बताता है. इस विशिष्ट कार्यक्रम के संबंध में कोई आधिकारिक सलाह या अदालती हस्तक्षेप दर्ज नहीं किया गया है.
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