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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअंकिता भंडारी केस: राहुल का BJP पर हमला, बोले - 'बलात्कारियों को...'

अंकिता भंडारी केस: राहुल का BJP पर हमला, बोले - 'बलात्कारियों को...'

राहुल गांधी ने कहा, 'अंकिता भंडारी के परिवार से 2 दिन पहले मिला. चार साल बीत चुके हैं. आज भी वो न्याय का इंतजार कर रहे हैं. अपनी बच्ची के खिलाफ एक ऐसे अपराध के लिए जिसकी कोई माफी नहीं है.'

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 15 Aug 2026 09:03 PM (IST)
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उत्तराखंड में हुए सितंबर 2022 के चर्चित हत्याकांड अंकिता भंडारी केस को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अहम सवाल उठाया है. उन्होंने न्याय में देरी को लेकर राज्य की मौजूदा बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर निशाना साधा है.

राहुल ने अपने बयान में कहा, 'अंकिता भंडारी के परिवार से 2 दिन पहले मिला. चार साल बीत चुके हैं. आज भी वो न्याय का इंतजार कर रहे हैं. अपनी बच्ची के खिलाफ एक ऐसे अपराध के लिए जिसकी कोई माफी नहीं है.'

गांधी ने कहा, 'सिर्फ 19 साल की अंकिता वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थीं, जहां एक VIP मेहमान की शर्मनाक मांग का विरोध करने पर चीला नहर में डुबो कर उनकी हत्या कर दी गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हिंसा और डुबोने के सबूतों की पुष्टि भी की. मगर रिजॉर्ट में अंकिता के रूम को किसी भी तरह की जांच होने से पहले ध्वस्त कर दिया गया, जो खुद में संदेहपूर्ण है. इस दुखद मामले में सबसे शर्मनाक बात है कि राज्य सरकार खुद आज तक उस VIP को संरक्षण दे रही है. क्यों? क्योंकि वह BJP-RSS का बड़ा नेता है.'

यही बीजेपी की विकृत मानसिकता है: राहुल गांधी

राहुल ने कहा, 'यही BJP की विकृत मानसिकता है बलात्कारियों और अपराधियों को बचाना, उनका राजनीतिक संरक्षण करना, यहां तक कि बलात्कार के दोषियों का फूल-मालाओं से स्वागत करना. दुनिया में सबसे घिनौने इंसान वो होते हैं जो बलात्कारियों की रक्षा करते हैं और BJP में ऐसे लोगों की भरमार है.'

राहुल ने कहा, 'भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक महिलाओं को पुरुषों के इस्तेमाल की वस्तु समझने वाली यह अमानवीय मानसिकता खत्म नहीं होती. भारत तभी आगे बढ़ेगा, जब भारत की महिलाएं आगे बढ़ेंगी - सम्मान, सुरक्षा, समानता और न्याय के साथ.'

तीन आरोपियों को उम्रकैद, वीआईपी के नाम और CBI जांच की मांग

पूरा मामला ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट से जुड़ा है. जहां 19 साल की अंकिता की रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके साथियों ने मिलकर हत्या कर दी थी. कोटद्वार कोर्ट ने पूरे मामले सुनवाई करते हुए मई 2025 को मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा सुना. हालांकि, इस पूरे हत्याकांड में जिन वीआईपी का नाम उछला उस पर राजनीति जारी है. पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है.

18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी अचानक लापता हो गई थी. उसका शव 24 सितंबर 2022 को चोला नहर से मिला था. इस मामले में मुख्य आरोपी और रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य है. वह बीजेपी नेता का बेटा भी है. साथ ही मैनेजर सौरभ भास्कर और अस्सिटेंट मैनेजर अंकित गुप्ता की भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी. कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. हालांकि, उनकी सजा पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपील की गई है. साथ ही जमानत की मांग की गई है, जिसपर अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. वहीं, स्थानीय लोग वीआईपी के नाम और सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे है.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 15 Aug 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
Ankita Bhandari Murder Case Latest Update RAHUL GANDHI NEWS UTTRAKHAND
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