मोदी-ट्रंप की एक फोन कॉल से भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील, रातों-रात ये 5 चीजें बदल गईं

US-India Trade Deal: कई महीनों की अनिश्चितता और बढ़ते व्यापारिक दबाव के बाद आखिरकार अमेरिका-भारत के बीच लंबे समय से लंबित व्यापार समझौता सोमवार रात तय हो गया. इस समझौते की सीधी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद की.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी. वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं. प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दोस्ती और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर, हमने तुरंत प्रभाव से अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई है, जिसके तहत अमेरिका अब रेसिप्रोकल टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा.”

अमेरिकी टैरिफ 18% पर तय

ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों की बातचीत के बाद भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% किया गया है. इससे पहले यह टैरिफ 25 प्रतिशत था, जो व्यापार दबाव की वजह से काफी बढ़ा दिया गया था.

रूस से तेल खरीद पर अतिरिक्त शुल्क हटाया

समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ भी हटा दिया, जो भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया गया था. अमेरिकी प्रशासन के अधिकारी ने कहा कि यह अतिरिक्त शुल्क भी भारत की रूस से तेल खरीद बंद करने की सहमति के कारण समाप्त किया गया है.

पिछले टैरिफ को लेगा वापस

यह समझौता उस फैसले से पीछे हटने जैसा है, जो अमेरिका ने अगस्त 2025 में लिया था. उस समय अमेरिका ने भारत से जाने वाले सामान पर 50 फीसदी तक टैक्स बढ़ा दिया था. इससे इंजीनियरिंग का सामान, कपड़े, केमिकल और गाड़ियों के पुर्जों जैसे कई कारोबार पर बुरा असर पड़ने का डर था.

ये चीजे भारत खरीदेगा अमेरिका से

ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य सामान खरीदेगा. इसके साथ ही भारत अमेरिकी वस्तुओं पर अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को भी धीरे-धीरे शून्य तक लाने पर काम करेगा.

पीएम मोदी ने ट्रंप का धन्यवाद किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते का स्वागत किया और ट्रंप को धन्यवाद दिया. उन्होंने बताया कि “Made in India उत्पादों पर अब केवल 18% टैरिफ लगेगा” और यह निर्णय 1.4 अरब भारतीयों के लिए एक शानदार घोषणा है.