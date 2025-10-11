हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ट्रंप के खास दोस्त हैं पीएम मोदी', सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर दिया ये खास मैसेज

PM Modi-Gor Meeting: भारत में अमेरिका के होने वाले राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भेजा गया तोहफा दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 11 Oct 2025 08:47 PM (IST)
भारत में अमेरिका के भावी राजदूत सर्जियो गोर ने शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'एक महान और खास दोस्त' मानते हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सर्जियो गोर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की. 

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस में उनकी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक फ्रेमयुक्त तस्वीर भी भेंट की, जो पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान ली गई थी, इस पर ट्रंप का संदेश और हस्ताक्षर थे. ट्रंप ने तस्वीर पर साफ तौर पर लिखा था कि प्रधानमंत्री महोदय, आप महान हैं. सर्जियो गोर प्रबंधन और संसाधन उप सचिव माइकल जे. रिगास के साथ छह दिवसीय यात्रा पर भारत में हैं, जहां वे वरिष्ठ भारतीय पदाधिकारियों से मिलेंगे.

पीएम मोदी ने एक्स पर साझा की तस्वीर

वहीं, अमेरिका के भावी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में अमेरिका के भावी राजदूत सर्जियो गोर से मिलकर खुशी हुई. मुझे भरोसा है कि गोर का कार्यकाल भारत और अमेरिका की साझेदारी को और मजबूत करेगा.’

Published at : 11 Oct 2025 08:32 PM (IST)
America PM Modi DONALD Trump NEW DELHI Sergio Gor
