अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) को भारत में अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की. सर्जियो गौर हाल ही में सीनेट से पुष्टि के बाद छह दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आए हैं.

अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने खुशी जताई है. एस. जयशंकर ने शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. पोस्ट में जयशंकर ने कहा, ‘आज नई दिल्ली में अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात कर खुशी हुई. उनसे मुलाकात के दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों के साथ उनके वैश्विक महत्व को लेकर भी चर्चा हुई और उन्हें उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी.’

Pleased to meet Ambassador-designate Sergio Gor of the US today in New Delhi.



Discussed the India-US relationship and its global significance.



Wish him the best for his new responsibility. @USAmbIndia

🇮🇳🇺🇸 pic.twitter.com/cBMiYeRSVV — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 11, 2025

छह दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली में आए हैं सर्जियो गोर

अमेरिका के विदेश विभाग के मुताबिक, गोर के साथ मैनेजमेंट और रिसोर्सेज के डिप्टी सेक्रेटरी माइकल जे. रिगास भी नई दिल्ली के दौरे पर आए हैं. उनका यह दौरा 9 से 14 अक्टूबर, 2025 तक चलेगा.

सर्जियो गोर की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और अमेरिका रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं. दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और तकनीक और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं.

अमेरिकी दूतावास के मुताबिक, सर्जियो गोर हाल ही में भारत पहुचे हैं और वे कुछ समय के बाद औपचारिक रूप से अपने क्रिडेशियल्स को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष पेश करेंगे.

सर्जियो गोर ने विदेश सचिव से भी की मुलाकात- विदेश मंत्रालय

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अलावा, नई दिल्ली के होने वाले राजदूत सर्जियो गोर ने अपने दौरे के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री से भी मुलाकात की. इस संबंध में भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया.

Foreign Secretary Vikram Misri met US Ambassador-designate to India @SergioGor earlier today. They had a productive exchange on the India–US Comprehensive Global Strategic Partnership and its shared priorities. FS wished Amb-designate Gor all success for his assignment. pic.twitter.com/rxDUfONcDx — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 11, 2025

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर किए गए एक पोस्ट में कहा, ‘विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) को भारत के लिए अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की. उन्होंने भारत-अमेरिका के व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और साझा प्राथमिकताओं पर रचनात्मक बातचीत की. इस दौरान विदेश सचिव ने उन्हें उनके जिम्मेदारियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं.’

