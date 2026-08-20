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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाJ&K के बाद लेह पहुंचे सर्जियो गोर, होगी हाई लेवल मीटिंग

J&K के बाद लेह पहुंचे सर्जियो गोर, होगी हाई लेवल मीटिंग

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर जम्मू-कश्मीर में अपने दौरे के दूसरे चरण के लिए लेह पहुंच गए हैं. दौरे के दौरान राजदूत गोर लद्दाख प्रशासन के बड़े अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करेंगे.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 20 Aug 2026 02:26 PM (IST)
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J&K को भारत का अहम हिस्सा बताने वाले बयान से पाकिस्तान को चुभने वाली बात कहने के बाद, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर गुरुवार सुबह J&K और लद्दाख के अपने दौरे के दूसरे चरण के लिए लेह पहुंचे. यह बड़े अमेरिकी राजनयिक श्रीनगर से सीधे उड़ान भरकर कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट पहुंचे. जहां से उन्हें तुरंत एक बड़े सुरक्षा काफिले के साथ ले जाया गया. इस दौरे के दौरान राजदूत गोर लद्दाख प्रशासन के बड़े अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करेंगे.

करेंगे हाई लेवल मीटिंग
भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर गुरुवार दोपहर लेह में लद्दाख के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग करने वाले हैं. जून 2020 में भारतीय सैनिकों और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के बीच गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़पों के बाद, किसी मौजूदा अमेरिकी राजदूत का रणनीतिक रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र का यह पहला दौरा है.

यह दौरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर उनकी पहली आधिकारिक यात्रा भी है. J&K पर दिए गए बयान के बाद इस यात्रा का महत्व और बढ़ गया है और अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिकी राजदूत चीन के साथ पूर्वी सीमा पर तनाव के बारे में कुछ कहते हैं.

बौद्ध बहुल इस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगती है, जहां भारी सैन्य तैनाती है. इसलिए, इस इलाके में वॉशिंगटन की सक्रिय राजनयिक मौजूदगी क्षेत्रीय जानकारों के लिए बहुत अहम है. लेह में रहने के दौरान, राजदूत गोर—जो दक्षिण और मध्य एशिया के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत भी हैं—शुक्रवार, 21 अगस्त को तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात करेंगे. 91 वर्षीय भिक्षु अभी शेवात्सेल टीचिंग ग्राउंड में गर्मियों की लंबी यात्रा पर हैं.

उनका यह दौरा J&K के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ हाई-प्रोफाइल मीटिंग और डल झील में शिकारा की प्रतीकात्मक सवारी के ठीक एक दिन बाद हो रहा है, जिसने काफी राजनयिक ध्यान आकर्षित किया था.

इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, गोर ने जम्मू-कश्मीर को साफ तौर पर "भारत का अहम हिस्सा" बताया था और यहां के गर्मजोशी भरे स्वागत-सत्कार का अनुभव करके "बहुत खुश" होने की बात कही थी.

दक्षिण और मध्य एशिया के लिए वाशिंगटन के विशेष दूत और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी माने जाने वाले शीर्ष अमेरिकी राजनयिक का शिकारे की सवारी करते हुए जो दृश्य सामने आया है, उसका इस्तेमाल स्थानीय व्यापारिक संगठन इस क्षेत्र में वैश्विक पर्यटन सुरक्षा मानकों के फिर से बहाल होने की बड़ी अंतरराष्ट्रीय मान्यता के तौर पर कर रहे हैं. स्थानीय स्थिरता में दिख रहे सुधारों को देखते हुए, इस दौरे के बाद वाशिंगटन के J&K के लिए अपनी लंबे समय से चली आ रही लेवल 4 "यात्रा न करें" (Do Not Travel) वाली एडवाइजरी की समीक्षा करने की संभावना है, हालांकि पूर्वी लद्दाख और लेह ऐतिहासिक रूप से यात्रा संबंधी सबसे कड़े प्रतिबंधों से मुक्त रहे हैं.

ये भी पढ़ें: वंदे मातरम: अमित शाह का बड़ा हमला, 'राहुल गांधी तुष्टिकरण को बढ़ा रहे'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 20 Aug 2026 02:26 PM (IST)
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