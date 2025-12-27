हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउन्नाव रेप केस में बड़ा अपडेट, कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई

उन्नाव रेप केस में बड़ा अपडेट, कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई

Unnao Rape Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा मंगलवार (23 दिसंबर) को निलंबित कर दिया था.

By : निपुण सहगल | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 27 Dec 2025 10:48 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

उन्नाव रेप केस को लेकर शनिवार (27 दिसंबर, 2025) को एक बड़ा अपडेट सामने आया है. इस मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. 

हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में प्रदर्शन

कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने के फैसले के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना और कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जहां से दिल्ली पुलिस ने योगिता-मुमताज समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. 

राहुल गांधी ने पीड़िता से की मुलाकात

वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को रेप केस की पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान पीड़िता और उसके परिवार ने कांग्रेस नेता के सामने तीन मांगें भी रखी. इसके बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को ध्यान में लेने का वादा किया और उन्होंने पीड़िता को आश्वासन दिया कि वे उन्हें न्याय दिलवाएंगे. 

हाई कोर्ट ने निलंबित की कुलदीप सेंगर की सजा

दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) को निलंबित कर दिया था. अदालत ने कहा कि वह पहले ही सात साल, पांच महीने जेल में बिता चुके हैं.

सेंगर ने 2019 के फैसले को दी थी चुनौती

कुलदीप सेंगर ने दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि अगर ये सजा निलंबित रहती है, बावजूद इसके सेंगर जेल में ही रहेगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है और उस मामले में अभी सेंगर को जमानत नहीं मिली है.

Published at : 27 Dec 2025 09:57 PM (IST)
Unnao Rape Case CBI DelhI High Court SUPREME COURT
