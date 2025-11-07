हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'NDA की महाविजय तय, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम निकला फुस्सी बम, बिहार में पहले चरण के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान

'NDA की महाविजय तय, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम निकला फुस्सी बम, बिहार में पहले चरण के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद कहा कि एनडीए भारी बहुमत से जीत रही है. उन्होंने कहा कि नीतिश कुमार को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है.

By : अंकित गुप्ता | Updated at : 07 Nov 2025 11:24 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एबीपी न्यूज ने Exclusive बातचीत की. इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ''पहले चरण के बाद यह साफ हो गया है कि एनडीए की सरकार भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है. उन्होंने महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर बोला कि महिलाओं को रिश्वत नहीं उनका सम्मान दिया जा रहा है, क्या महिलाओं को सम्मान नहीं मिलना चाहिए क्या उनको आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए. नीतिश जी को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, लेकिन उनके बहकावे में कोई नहीं आने वाला है.''

राहुल गांधी के बयान को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'यह वही व्यक्ति है, जो विदेशों में जाकर भारत की आलोचना करता है. भारत को बदनाम करता है. लोकतंत्र को बदनाम करता है. इसके लिए जनता ने रिजेक्ट कर दिया इसलिए वोट चोरी जैसे आरोप लगा रहे हैं. इसी वोट के चलते हो अलग-अलग राज्य में उनकी सरकारी बनी है. राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वह हार रहे हैं.'

हाइड्रोजन बम फुस्सी बम निकल गया- शिवराज सिंह चौहान

राहुल गांधी के वोटर लिस्ट मामले पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनका हाइड्रोजन बम फुस्सी बम निकल गया. यह हार की पूर्व भूमिका बना रहे हैं. इसी वजह से वह फिलहाल मछली भी मार रहे हैं. एनडीए की महाविजय होने वाली है आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर एनडीए महाविजय की ओर बढ़ रही है.

पहले चरण के मतदान का आंकड़ा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान गुरुवार (6 नवंबर 2025) को संपन्न हो गया. चुनाव आयोग के अनुसार, 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर औसतन 64.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. यह मतदान प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में अधिक रहा, जो इस बात का प्रमाण है कि बिहार की जनता लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता के प्रति पहले से अधिक सजग और उत्साहित है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, इस बार मतदान में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से बढ़ी. कई मतदान केंद्रों पर महिलाओं की कतारें पुरुषों से लंबी दिखीं, जबकि पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में भी खासा उत्साह देखा गया.

ये भी पढ़ें: बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह

 

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read
Published at : 07 Nov 2025 11:24 PM (IST)
Tags :
Shivraj Singh Chouhan RAHUL GANDHI Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 Bihar Elections 2025 ELECTIONS 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
बॉलीवुड
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
क्रिकेट
IND vs AUS: अब तक सिर्फ एक भारतीय कर पाया ऐसा, कल 5वें टी20 में बुमराह रचेंगे इतिहास; जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात
अब तक सिर्फ एक भारतीय कर पाया ऐसा, कल 5वें टी20 में बुमराह रचेंगे इतिहास
Advertisement

वीडियोज

बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
वोट प्रतिशत बढ़ने की क्या है 'इनसाइड' स्टोरी?
भोजपुरी स्टार का मेला...चंपारण में होगा खेला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
बॉलीवुड
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
क्रिकेट
IND vs AUS: अब तक सिर्फ एक भारतीय कर पाया ऐसा, कल 5वें टी20 में बुमराह रचेंगे इतिहास; जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात
अब तक सिर्फ एक भारतीय कर पाया ऐसा, कल 5वें टी20 में बुमराह रचेंगे इतिहास
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
हेल्थ
Myrmecophobia: किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
यूटिलिटी
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
विश्व
पाकिस्तान की इस हरकत पर फूटा रूस का गुस्सा, दूतावास ने दुनिया के सामने सुनाई खरी-खरी
पाकिस्तान की इस हरकत पर फूटा रूस का गुस्सा, दूतावास ने दुनिया के सामने सुनाई खरी-खरी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget