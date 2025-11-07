बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एबीपी न्यूज ने Exclusive बातचीत की. इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ''पहले चरण के बाद यह साफ हो गया है कि एनडीए की सरकार भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है. उन्होंने महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर बोला कि महिलाओं को रिश्वत नहीं उनका सम्मान दिया जा रहा है, क्या महिलाओं को सम्मान नहीं मिलना चाहिए क्या उनको आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए. नीतिश जी को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, लेकिन उनके बहकावे में कोई नहीं आने वाला है.''

राहुल गांधी के बयान को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'यह वही व्यक्ति है, जो विदेशों में जाकर भारत की आलोचना करता है. भारत को बदनाम करता है. लोकतंत्र को बदनाम करता है. इसके लिए जनता ने रिजेक्ट कर दिया इसलिए वोट चोरी जैसे आरोप लगा रहे हैं. इसी वोट के चलते हो अलग-अलग राज्य में उनकी सरकारी बनी है. राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वह हार रहे हैं.'

हाइड्रोजन बम फुस्सी बम निकल गया- शिवराज सिंह चौहान

राहुल गांधी के वोटर लिस्ट मामले पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनका हाइड्रोजन बम फुस्सी बम निकल गया. यह हार की पूर्व भूमिका बना रहे हैं. इसी वजह से वह फिलहाल मछली भी मार रहे हैं. एनडीए की महाविजय होने वाली है आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर एनडीए महाविजय की ओर बढ़ रही है.

पहले चरण के मतदान का आंकड़ा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान गुरुवार (6 नवंबर 2025) को संपन्न हो गया. चुनाव आयोग के अनुसार, 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर औसतन 64.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. यह मतदान प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में अधिक रहा, जो इस बात का प्रमाण है कि बिहार की जनता लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता के प्रति पहले से अधिक सजग और उत्साहित है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, इस बार मतदान में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से बढ़ी. कई मतदान केंद्रों पर महिलाओं की कतारें पुरुषों से लंबी दिखीं, जबकि पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में भी खासा उत्साह देखा गया.

