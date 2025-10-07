यूनियन कैबिनेट ने 4 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है. कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "सात रेलवे कॉरिडोर कुल रेल यातायात का 41 फीसदी हिस्सा वहन करते हैं. हमने हाल ही में इन कॉरिडोर को मजबूत करने और और अधिक जोड़ने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं." उन्होंने कहा कि अब इन कॉरिडोर में फोर लेन और जहां संभव हो वहां 6 लेन बनाने का निर्णय लिया गया है.

यूनियन कैबिनेट ने चार रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत लभगभ 24,634 करोड़ रुपये है. इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

वर्धा-भुसावल - तीसरी और चौथी लाइन - 314 किमी (महाराष्ट्र)

गोंदिया-डोंगरगढ़ - चौथी लाइन - 84 किमी (महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़)

वडोदरा- तलाम - तीसरी और चौथी लाइन - 259 किमी (गुजरात और मध्य प्रदेश)

इटारसी-भोपाल - बीना चौथी लाइन - 237 किमी. (मध्य प्रदेश)

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "जैसे-जैसे कई रेलवे परियोजनाएं आ रही हैं, लॉजिस्टिक्स लागत कम हो रही है. जनसंख्या और अर्थव्यवस्था में हमारे जैसे कई देशों ने रेलवे पर जोर दिया है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल है और लागत कम करने में भी मदद करता है."

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के 18 जिलों को कवर करने वाली ये चार परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 894 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी. केंद्र की ओर से स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना लगभग 3,633 गांवों, जिनकी आबादी लगभग 85.84 लाख है और दो आकांक्षी जिलों (विदिशा और राजनांदगांव) तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगी.

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)