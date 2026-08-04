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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएक्ट्रेस तृषा पर कमेंट को लेकर भारी बवाल, हिरासत में लिए गए उदयनिधि स्टालिन

एक्ट्रेस तृषा पर कमेंट को लेकर भारी बवाल, हिरासत में लिए गए उदयनिधि स्टालिन

Udhayanidhi Stalin Detained: तमिलनाडु में एक सभा में मौजूद कुछ लोगों ने "तृषा... तृषा..." के नारे लगाए. इसके बाद उदयनिधि ने तृषा पर विवादित टिप्पणी की. अब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Edited By: जीवन प्रकाश |  Updated at : 04 Aug 2026 12:07 PM (IST)
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तमिलनाडु के सीएम विजय की करीबी मित्र एक्ट्रेस तृषा पर विवादित टिप्पणी को लेकर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन विवादों में घिर गए हैं. पुलिस ने तमिलनाडु में नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले लिया है. 

अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में FIR दर्ज होने के बाद उदयनिधि को पुलिस ने चेन्नई स्थित उनके घर से हिरासत में ले लिया. 

कैसे शुरू हुआ विवाद?

दरअसल, कावेरी जल विवाद को लेकर तंजावुर में आयोजित एक विरोध सभा को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु को कावेरी का एक बूंद पानी भी नहीं मिला, जबकि मुख्यमंत्री इस पूरे मुद्दे पर बेपरवाह बने रहे.

इसी दौरान सभा में मौजूद कुछ लोगों ने "तृषा... तृषा..." के नारे लगाने शुरू कर दिए. इस पर उदयनिधि ने मुस्कान के साथ अपना भाषण रोककर ऐसी टिप्पणी की, जिसे कई लोगों ने अभिनेत्री तृषा की ओर इशारा और दोहरे अर्थ वाली आपत्तिजनक टिप्पणी के रूप में देखा. इसके बाद यह मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया.

उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ प्रदर्शन

बयान के विरोध में प्रदर्शन को देखते हुए उदयनिधि स्टालिन के घर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. टीवीके कार्यकर्ताओं ने घर के बाद प्रदर्शन किया. विपक्ष अमर्यादित बयान के लिए उदयनिधि स्टालिन से सार्वजनिक माफी की मांग कर रहा है.

तमिलनाडु की सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) ने स्टालिन के खिलाफ स्थानीय पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) दोनों जगह शिकायतें दर्ज कराई हैं.

बीजेपी ने घेरा

बीजेपी ने उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी की मांग की है. तमिलनाडु बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने 'X' पर कहा कि उदयनिधि की दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी घिनौनी, अश्लील, भद्दी और शर्मनाक है. सच तो यह है कि कोई बदमाश या चोर भी, जिसकी मां, पत्नी या बेटी हो, इतनी भद्दी बात नहीं करेगा. ऐसी बातें करने वालों को कोई भी मां, पत्नी या बेटी माफ नहीं करेगी.

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Published at : 04 Aug 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
DMK Trisha Krishnan Udhayanidhi Stalin Breaking News Abp News CM Vijay
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