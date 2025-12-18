णमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए अब तक 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का चंदा जुट चुका है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित मस्जिद पहले से ज्यादा ऊंची और चौड़ी होगी. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर (SIR) के मुद्दे का मुर्शिदाबाद में कोई असर नहीं पड़ेगा. कबीर ने यह भी ऐलान किया कि वह 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे.

मस्जिद पहले से ज्यादा ऊंची और चौड़ी होगी

हुमायूं कबीर ने एएनआई से कहा कि जिस मॉडल पर मस्जिद बनाई जा रही है, वह पहले की तुलना में ज्यादा भव्य होगी. उन्होंने बताया, 'जहां पहले मॉडल था, उससे ज्यादा हाइट पर मस्जिद बनेगी. यह करीब 65 फुट ऊंची होगी और पहले से ज्यादा चौड़ी भी होगी.'

5 करोड़ से ज्यादा चंदा

कबीर ने जानकारी दी कि मस्जिद निर्माण के लिए अब तक 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि इकट्ठा हो चुकी है. इसके अलावा निर्माण के लिए आया मटेरियल भी करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपये का है. उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखी जा चुकी है.

22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान

निलंबित विधायक ने कहा कि उनकी नई पार्टी की घोषणा 22 दिसंबर को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच की जाएगी. गौरतलब है कि मस्जिद की नींव रखने के ऐलान के बाद टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया था. खबरें थीं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कदम से नाराज थीं, हालांकि पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया.

AIMIM के साथ गठबंधन की संभावना

इस बीच असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की पश्चिम बंगाल इकाई ने हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन की इच्छा जताई है. AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने कहा कि कबीर के साथ बातचीत चल रही है और दोनों पक्ष आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर तालमेल की संभावना तलाश रहे हैं.

अंतिम फैसला ओवैसी करेंगे

इमरान सोलंकी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर असदुद्दीन ओवैसी की मजबूत पकड़ के कारण हुमायूं कबीर AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर इच्छुक हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन पर अंतिम निर्णय हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ही करेंगे.