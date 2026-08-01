E20 पर सियासी बवाल! तहसीन पूनावाला ने किया हाउस अरेस्ट होने का दावा
E20 Petrol Policy: तहसीन पूनावाला ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें विरोध प्रदर्शन से पहले उनके घर में नजरबंद कर दिया है.
E20 Petrol Policy: E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ प्रस्तावित विरोध मार्च और अनशन से पहले सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने दिल्ली पुलिस पर उन्हें घर में नजरबंद (हाउस अरेस्ट) करने का आरोप लगाया है. पूनावाला ने शनिवार को सोशल मीडिया पर कई वीडियो साझा किए, जिनमें उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि सरकार उनके विरोध प्रदर्शन से घबरा गई है.
An entire battalion of @DelhiPolice cops including women officers have put me under house arrest!!— Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 (@tehseenp) August 1, 2026
Nitin Gadkari ji sir is scared of #Ethanol. #EthanolScam
BETA BADHAO YOJNA
SUGAR DADDY pic.twitter.com/THLToM1HyE
'बिना किसी दस्तावेज के रोका गया'
तहसीन पूनावाला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, ने उन्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी E20 पेट्रोल के विरोध से डर गए हैं.
एक अन्य वीडियो में पूनावाला पुलिस अधिकारी से पूछते दिखाई देते हैं कि आखिर किस आधार पर उन्हें रोका जा रहा है. उनका कहना है कि उन्हें कोई लिखित आदेश या दस्तावेज नहीं दिखाया गया. वीडियो में वह कहते हैं कि, "कोई कागज नहीं, कुछ भी नहीं... मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया है. आजादी दिवस से 15 दिन पहले मुझे इस तरह रोका जा रहा है."
पुलिस ने कानून-व्यवस्था का दिया हवाला
पूनावाला के सवालों पर पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया कि प्रस्तावित विरोध मार्च से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. पुलिस ने उनसे सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है.
E20 पेट्रोल के खिलाफ अनशन और मार्च की थी घोषणा
तहसीन पूनावाला ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वह अकेले गांधी स्मृति तक पैदल मार्च करेंगे, वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू करेंगे. इससे पहले 31 जुलाई को संसद के पास प्रस्तावित 'गाड़ी मार्च' के लिए अनुमति नहीं मिलने के बाद उन्होंने विरोध का नया कार्यक्रम घोषित किया था.