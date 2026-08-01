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'पहले के एयरपोर्ट एक ही परिवार के नाम पर', PM मोदी का कांग्रेस पर निशाना
PM Modi Andhra Pradesh Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले के एयरपोर्ट एक ही परिवार के नाम रखे जाते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस परंपरा को बदला है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले के एयरपोर्ट एक ही परिवार के नाम रखे जाते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस परंपरा को बदला है.
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