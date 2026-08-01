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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना में गोदावरी का जलस्तर बढ़ने से खुदाई वाली जगह फंसे 33 रेत मजदूर

तेलंगाना में गोदावरी का जलस्तर बढ़ने से खुदाई वाली जगह फंसे 33 रेत मजदूर

Telangana News: तेलंगाना के वीरपुरम गांव में रेत निकालने की जगह पर TGSMDC के 33 रेत मजदूर फंस गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 01 Aug 2026 01:43 PM (IST)
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भद्राद्री कोथागुडेम जिले के चरला मंडल के वीरपुरम गांव में रेत निकालने की जगह पर तेलंगाना राज्य खनिज विकास निगम (TGSMDC) के 33 रेत मजदूर फंस गए थे. हाल की बारिश के कारण गोदावरी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया. इसके चलते बचाव अभियान लगभग एक घंटे में पूरा हो पाया.

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, शुक्रवार को दोपहर बीच खुदाई का काम शुरू किया गया था. साइट सुपरवाइजरों को मौसम की कोई चेतावनी दी गई थी या काम शुरू करने से पहले सुरक्षा के नियमों का पालन किया गया था. अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है. खबर लिखे जाने तक TGSMDC या जिला प्रशासन की ओर से इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था.

बचाव दल मौके पर पहुंचे और फंसने के एक घंटे के भीतर सभी 33 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि घटना के दौरान कोई घायल हुआ या नहीं, या बचाव के बाद उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई या नहीं. इसके अलावा उस समय के गोदावरी नदी के जलस्तर की निगरानी का डेटा आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है और यह भी पुष्टि नहीं हुई है कि जलस्तर में यह बढ़ोतरी अचानक आई बाढ़ (flash surge) थी या बाढ़ की व्यापक चेतावनी का हिस्सा थी.

तेलंगाना में रेत निकालने के काम की जांच-पड़ताल 
हाल के वर्षों में सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण तेलंगाना में नदी के किनारों पर रेत निकालने के काम की जांच-पड़ताल हुई है, हालांकि किसी भी पुष्ट जानकारी से इस घटना का संबंध पहले की नियामक कार्रवाइयों से नहीं जुड़ता है. अधिकारियों ने यह पुष्टि नहीं की है कि वीरपुरम साइट पर खुदाई के परमिट चालू थे या समीक्षा होने तक काम रोक दिया जाएगा. 

जिला प्रशासन ने गोदावरी के किनारे खुदाई वाली अन्य साइटों के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है और यह भी पुष्टि नहीं हुई है कि दूसरी जगहों पर भी इसी तरह का जोखिम मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं.

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Published at : 01 Aug 2026 01:43 PM (IST)
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