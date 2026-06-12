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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC Crisis: 'सयोनी घोष के बागी होने पर महुआ मोइत्रा इमोशनल, कहा- 'वो मेरी बच्ची जैसी, बेवफा नहीं हो सकतीं'

TMC Crisis: 'सयोनी घोष के बागी होने पर महुआ मोइत्रा इमोशनल, कहा- 'वो मेरी बच्ची जैसी, बेवफा नहीं हो सकतीं'

तृणमूल कांग्रेस में जारी उथल-पुथल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच पार्टी की युवा सांसद सयोनी घोष के भी बागी होने पर महुआ मोइत्रा का दर्द छलका है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 12:47 PM (IST)
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बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अंदर मची राजनीतिक उथल-पुथल को लेकर ममता बनर्जी की करीबी और सांसद महुआ मोइत्रा का दर्द छलका है. जादवपुर से पार्टी की युवा सांसद सयोनी घोष के बागी गुट में शामिल होने को लेकर महुआ बेहद भावुक दिखीं और अब वो घोष के बचाव में उतरी हैं.

द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में महुआ ने सयोनी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जाने से मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत गहरी ठेस पहुंची है. उन्होंने कहा कि योग्यता और कड़ी मेहनत मायने रखती है, लेकिन वफादारी बहुत जरूरी है. कुछ चीजों ने मुझे बहुत आहत किया है. वो (सयोनी) मेरी बच्ची जैसी है, मेरी बहन जैसी है. अगर कोई और पार्टी छोड़ता तो मुझे कोई दर्द नहीं होता. वह मेरी बेटी की उम्र की है और मैं उसी तरह उसे प्यार करती हूं. 

महुआ ने सयोनी को सब से अलग बताया. उन्होंने कहा कि मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूं कि वह कोई बेवफा या फायदा उठाने वाली इंसान नहीं है. उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वह काफी सादा जीवन जीती है और हमेशा काम करती रहती है. महुआ ने सयोनी की काबिलियत की तारीफ करते हुए कहा कि वह जीरो से उठकर यहां तक पहुंची है. वो बेहद दयालु इंसान है. 

महुआ ने बताया, सयोनी ने क्यों पार्टी छोड़ी
सयोनी के टीएमसी से बगावत पर महुआ ने कहा कि इसके पीछे डर एक बड़ी वजह हो सकती है. शायद यह डर और अन्य चीजों का मिला-जुला परिणाम है. उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि असल बात क्या है, लेकिन ऐसे लोगों को मेरी सलाह यही है कि मैं जानती हूं कि आप डरे हुए हैं, लेकिन जब तक हम डर पर जीत हासिल नहीं करते, हम कुछ नहीं जीत सकते. सबकी अपनी किस्मत होती है, लेकिन मेरी उसे यही सलाह होगी कि डर पर काबू पाओ, आगे अभी बहुत जिंदगी पड़ी है.

'सयोनी को पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया'
महुआ मोइत्रा ने इस बात पर भी निराशा जताई कि जिस पार्टी ने सयोनी को इतने कम समय में इतना बड़ा राजनीतिक कद दिया, उसे छोड़ना बहुत परेशान करने वाला है. उन्होंने याद दिलाया कि सयोनी 2021 में ही टीएमसी में शामिल हुई थी. इन 5 सालों में पार्टी ने उन्हें विधायक का टिकट दिया, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बनाया और 2024 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर जैसी प्रतिष्ठित सीट से टिकट दिया.

महुआ ने साफ कहा कि राजनीति में सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनों का यूं मुकर जाना सबसे ज्यादा चुभता है. अपना दर्द बयां करते हुए उन्होंने कहा कि जब सयोनी ऐसे अचानक पलट सकती हैं, तो फिर आप किस पर भरोसा करेंगे? जब ऐसे लोग जहाज से कूदने की सोचते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला होता है.

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Published at : 12 Jun 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
TMC Mahua Moitra Saayoni Ghosh
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