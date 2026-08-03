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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासंसद में चढ़ावा चोरी के ड्रामे पर कीर्ति आजाद बोले- 'पप्पू यादव ने जो किया वो...'

संसद में चढ़ावा चोरी के ड्रामे पर कीर्ति आजाद बोले- 'पप्पू यादव ने जो किया वो...'

Kirti Azad Reaction: पप्पू यादव के संसद परिसर में चढ़ावा चोरी के नाटक पर टीएमसी सासंद कीर्ति आजाद का रिएक्शन सामने आया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 03 Aug 2026 11:46 AM (IST)
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बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सासंद पप्पू यादव ने संसद परिसर में गेरुआ वस्त्र पहनकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के कथित मामले को लेकर प्रदर्शन किया था. पप्पू यादव के संसद परिसर में गेरुआ वस्त्र पहनने को लेकर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि पप्पू यादव ने दर्शाया है कि किस तरह डकैती होती है.

'स्वामी निरित्यनंद दास भगवाधारी हैं'
कीर्ति आजाद ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि 'स्वामी नित्यानंद दास भगवाधारी हैं, गोविंद देव गिरि, दिनेंद्र दास जैसे लोग भगवाधारी हैं ट्रस्ट में. इसमें इतने सारे भगवाधारी हैं.'

सरकार पर साधा निशाना
कीर्ति आजाद ने आगे कहा- 'नितिन नवीन हनुमान जी को दौड़ा रहे हैं. ये सब संस्थान का सम्मान नहीं है. पप्पू यादव ने तो दर्शाया कि किस तरह डकैती हुई है.'

भगवा पहनने पर कही थी ये बात
संसद परिसर में भगवा पहनने की वजह से वाराणसी में पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद पप्पू यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था- 'एफआईआर से न तो राहुल गांधी कभी डरे हैं और न ही प्रियंका गांधी, इसलिए वह भी डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा था-  भगवा पहनने का अधिकार हमें नहीं है? जब गिरी को छद्म रूप से गेरुआ पहनकर चोरी करने का अधिकार है तो पप्पू यादव को गेरुआ पहनकर गेरुआ की रक्षा करने का अधिकार नहीं है? और मैं खीरा-ककड़ी हूं क्या?'

पप्पू यादव पर हुआ हमला
पप्पू यादव के संसद में प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए सरकारी आवास पर 2 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी. जहां पर उस समय हंगामा मच गया, जब एक युवक ने कथित तौर पर उन पर चप्पल फेंककर हमला कर दिया.

ये भी पढ़ें: बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर उपचुनाव के नतीजे आज, कौन मारेगा बाजी?

About the author दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को फिल्म, टीवी शोज और वेब सीरीज की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 8 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 03 Aug 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Kirti Azad PAPPU YADAV
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