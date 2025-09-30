तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) की रैली में मची भगदड़ मामले में पार्टी के चीफ एक्टर विजय ने चुप्पी तोड़ी है. इस हादसे में कुल 41 लोगों की मौत के दो दिन बाद अभिनेता विजय ने मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दर्दनाक स्थिति का सामना नहीं किया. उन्होंने कहा कि जल्द ही भगदड़ का सच सामने आएगा.

टीवीके चीफ एक्टर विजय ने मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीवीके के आधिकारिक हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो पोस्ट में टीवीके चीफ करूर भगदड़ में हताहत हुए लोगों के प्रति दुख जाहिर किया और घायल लोगों के जल्द स्वस्थ की कामना की. वीडियो में उन्होंने कहा कि वह इस हादसे से बहुत ज्यादा दुखी हैं.

उन्होंने कहा, 'चिंता से मेरा मन भर गया है. जो नहीं होना चाहिए था, वो हो गया. मैंने अपने जीवन में इतनी दर्दनाक स्थिति का सामना कभी नहीं किया. राजनीति को दरकिनार करते हुए, हम हमेशा पुलिस से सुरक्षित जगह की अनुमति मांगते हैं. मैं जल्द ही पीड़ितों से मिलूंगा. मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान न पहुंचाएं. आप मेरे घर या मेरे कार्यालय आकर मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ नहीं.'

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)